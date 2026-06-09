Resumen

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Mariana Rondón y Marité Ugás aprendieron a hacer cine y a resistir juntas, también, a mirar de frente aquello que muchos prefieren esquivar. Una nació en Barquisimeto, Venezuela, en 1966; la otra en Lima, en 1963. Desde hace casi tres décadas se alternan la dirección de sus películas, pero escriben y producen juntas. En ese diálogo constante, han construido una de las sociedades creativas más sólidas del cine latinoamericano.

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Gustavo Bueno recuerda escena de "La ciudad y los perros" en un nuevo episodio de #AsíSeHizo. (Fuente: El Comercio | Foto: Piko Tamashiro)
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