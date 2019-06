"Venom 2" volverá a contar con Tom Hardy en el rol protagónico

"Spider-Man: Far From Home" promete ser el próximo éxito de Sony Pictures en la taquilla, pero no es la única propiedad de la compañía basada en cómics de Marvel. También tiene a "Venom".

El éxito que tuvo "Spider-Man: Into the Spider-Verse" la hizo acreedora a un premio Oscar. En tanto, "Venom" tuvo muy buena aceptación por parte de los fanáticos.

Ahora la productora Amy Pascal, que supervisa la franquicia de películas de Spider-Man para Sony, confirmó a Fandango que el actor Tom Hardy volverá para "Venom 2".

"Puedo decir que Tom Hardy volverá, interpretando magníficamente a ese personaje como nadie más lo puede hacer", sostuvo Pascal.

Como se recuerda, "Venom" llegó a recaudar más de US$855 millones en todo el mundo, lo que lo convierte en un gran éxito para la primera película de Spider-Man de Sony.