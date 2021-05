Conforme a los criterios de Saber más

El primer tráiler de “Venom: Let There Be Carnage” ha sido publicado por Sony Pictures, permitiéndonos vislumbrar un poco más el argumento de la nueva película de la franquicia protagonizada por Tom Hardy. Para sorpresa de nadie, el avance no solo se enfocó en la relación entre Eddie Brock (Hardy) y su simbionte, sino también en el antagonista de la cinta Cletus Kasady, interpretado por el actor Woody Harrelson.

Esta presencia ya había sido revelada en la escena post créditos de la película de 2018, cuando en una muestra de los ambiciosos planes de Sony para su propio universo cinematográfico basados en personajes secundarios de Spider-Man, se mostró a Brock entrevistando en prisión a Kasady, el asesino en serie que se convierte en el villano Carnage.

La elección de Carnage para el villano de la segunda película de “Venom” es particularmente apropiada, puesto que este personaje fue creado como una especie de secuela a partir de la popularidad del primer simbionte.

Según reveló a SyFy Wire el guionista David Michelinie, una de las mentes detrás de la creación de Venom en el cómic, la idea original para este personaje era que Eddie Brock fallecería en algún momento y que el simbionte pasará a otro huésped. Sin embargo, la creciente popularidad de Venom desde su debut en abril de 1988 hizo que Marvel Comics se opusiera a la idea.

"Venom: Let There Be Carnage" será la primera aparición de este personaje en una película live-action. (Foto: Sony Pictures)

Al cerrarse esta puerta, Michelinie encontró una nueva oportunidad razonando que si no puedo encontrar otro huésped para el simbiote, ¿por qué no introducir a un nuevo simbionte? La situación también le permitió a Michelinie resaltar un aspecto de Venom que según él era frecuentemente ignorado por los fans de cómics: que el personaje, a pesar de su papel como némesis del héroe Spider-Man, mantenía un código moral, por muy retorcido que fuera.

“Intenté hacer esto al introducir un personaje similar, pero que contrastaba, sin un sentido de la ética ni del bien y el mal, un sociópata”, afirmó Michelinie. “Eso se convirtió en Carnage”.

COMIENZA LA CARNICERÍA

Es así que “The Amazing Spider-Man #344” (febrero de 1991) introdujo por primera vez a Cletus Kasady como el compañero de celda de Eddie Brock en el Instituto Ravencroft, una versión del Asilo Arkham que reúne a algunos de los criminales más peligrosos de Marvel.

Un asesino en serie amante del caos y el anarquismo, Cletus puede recordar a cierto villano con predilección por el maquillaje de payasos. Esto no fue fortuito, ya que Erik Larsen, el otro creador de Carnage, se inspiró en Joker para el diseño del personaje.

Para Cletus Kasady el dibujante Erik Larsen se basó en el némesis de Batman el Guasón. (Foto: Marvel Comics/DC Comics)

“Él (Cletus Kasady) estuvo inspirado en el Guasón”, admitió Larsen en un foro de Image Comic en 2007. “Básicamente dibujé al Guasón y lo coloreé con piel normal y cabello rojo”. Curiosamente, ambos personajes finalmente se encontraron en el ‘crossover’ “Spider-Man and Batman: Disordered Minds” (septiembre de 1995), donde formaron una breve y poco estable alianza antes de convertirse en enemigos por diferencias en su manera de causar muerte y destrucción.

Pero volviendo al origen de Carnage, este ocurriría durante el escape de Eddie Brock de prisión en “The Amazing Spider-Man #345” (marzo de 1991), donde Venom deja un pequeño fragmento detrás que se convirtió en un nuevo simbionte.

La siguiente aparición de Kasady ocurrió casi un año después, en “The Amazing Spider-Man #359” (febrero de 1992), cuando al final de la historia el villano utiliza sus nuevos poderes para matar a uno de los guardias y para escapar de la prisión. En “The Amazing Spider-Man #360” (marzo de 1992) tuvo su primera aparición como Carnage, al asesinar a un hombre solo porque su nombre, Gunther Stein, le parecía gracioso, mostrando no solo su falta de moral, sino también su absurda manera de ver el mundo.

Aunque Carnage apareció por primera vez en 1992, ya en 1991 el personaje de Cletus Kasady había sido introducido. En esta escena Kasady es infectado por un simbionte luego del escape de Eddie Brock de la prisión. (Fuente: Marvel Comics)

Es así que comienza la primera historia con Carnage como el villano, un arco que se extiende del número 361 al 363 de “The Amazing Spider-Man” que obliga a Peter Parker y Eddie Brock a dejar de lado sus diferencias para combatir a Carnage.

Pero quizás la historia famosa protagonizada por Cletus Kasady es “Maximum Carnage” publicada en 14 tomos que salieron entre mayo y agosto de 1993. En esta historia Carnage vuelve a escapar de prisión y recluta a un grupo de supervillanos para sembrar caos en Nueva York. Spider-Man por su parte tiene que pedir ayuda no solo a Venom, sino a otros héroes como el Capitán América, Iron Fist, Firestar, Black Cat y Morbius, el vampiro viviente, entre otros.

Carnage es quizás más conocido por el evento "Maximum Carnage", el cual reunió a varios héroes conocidos como Capitán América, Iron Fist y más. (Foto: Marvel Comics)

Desafortunadamente para la versión cinematográfica de Venom, es muy difícil que este consiga el mismo apoyo que su contraparte en los cómics. Y es que de todo el equipo antes mencionado, solo Morbius está en planes para unirse al universo cinematográfico de Sony, interpretado por el ganador del Oscar Jared Leto, aunque planes para añadir a Black Cat a las películas también han sido discutidos.

Mientras tanto, la otra pieza central de esta historia, Spider-Man , parece todavía estar muy cómodo en el Universo Cinematográfico de Marvel, donde es interpretado por Tom Holland. Y es que si bien “No Way Home”, a estrenarse en diciembre del 2021, es la última película para la cual está contratado el actor británico, este ya ha expresado su interés en seguir dándole vida a Peter Parker. Mientras tanto, un reciente acuerdo entre Sony y Disney que verá que las películas del héroe arácnido pasen a Disney+ luego de un tiempo primero en Netflix, ahonda los lazos entre ambas compañías, aumentando las posibilidades de que el acuerdo que permite a Spider-Man continuar en el MCU perdure.

