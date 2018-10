"Venom": las críticas no aceptaron al antagonista de "Spider-Man"

"Venom" es dirigida por Ruben Fleischer, adaptada al guión de Kelly Marcel, Jeff Pinkner y Scott Rosenberg. Está basada en Marvel Comics, protagonizada por Tom Hardy, Michelle Williams, y Riz Ahmed. Ambientada en el universo de "Spider Man", el veneno de Columbia Pictures llegó a los cines, y esto dicen las críticas en su estreno.

El periodista Eddie Brock se encuentra con un simbionte alienígena, el cual se fusiona con su cuerpo y le otorga superpoderes. Una transformación aterradora, pero el periodista disfruta de sus recientes habilidades. Sin embargo, "Venom" es oscuro e impredecible y Eddie no sabe lo que le espera.

Muchas críticas alrededor de su estreno, y aquí te mencionamos algunas:



Entertainment Weekly: "Venom se siente como un jugador de Marvel de segundo nivel llamado prematuramente a los grandes. Es mediocre no comprometido y, como resultado, olvidable. Simplemente se queda allí."

The Hollywood Reporter: "Es irredimible y sin imaginación. A pesar de los beneficios garantizados que se derivan de cualquier película con la marca Marvel, los participantes deben reflexionar sobre la verdad del lema publicitario de la foto: El mundo tiene suficientes superhéroes. A Venom se le siente como un retroceso y no de buena manera. La película parece un aspirante".

Los Angeles Times: "Dirigida con una competencia plana y sin alegría, Venom se siente como un veneno bastante débil en comparación con otras películas de Marvel Cinematic Universe. Pero para una película concebida como una celebración liberadora de la maldad, probablemente no sea tan mala como debería ser. Sin embargo, Venom nunca hace honor a la maldad de su premisa. Este es un caso en el que una historia que debería haber sido impecable a la oscuridad se siente obstaculizada, por su calificación PG-13, y también por los imperativos habituales de la franquicia de Hollywood".

The Wrap: "Venom es como una pérdida de tiempo para algunos actores muy talentosos, y es una prueba de que incluso Marvel no siempre lo hace bien. El actor Tom Hardy, siempre es fascinante, incluso cuando el material no lo es, pero en Venom finalmente encuentra un proyecto que no puede superar con su gran talento. El rol de Williams es principalmente limitante, mientras que Ahmed y Slate, dan lo que pueden ser sus primeras malas actuaciones, respectivamente exageradas."

Variety: "Podría haber sido una creación divertida, pero la película pasa demasiado tiempo observando su origen. A pesar de los esfuerzos de Hardy, Venom no es un estudio de personajes; es una fantasía de fantasía de procesados. Eddie está destinado a ser Clark Kent para la era del activismo, pero en realidad, la película solo necesita darle algo que hacer antes de su gran transformación. Aunque los gráficos pueden ser deslumbrantes, Venom es un caso de un libro de una película cómic que no es nada interesante".

Vulture: "Al salir de Venom, te darás cuenta de que funciona, ante todo, como una comedia. Y una intencional. Aunque muchas de las risas no son deliberadas de la película, su humor también emana de una especie de slapstick de comedia de acción que sinceramente no sabía que Tom Hardy tenía en él. Mientras que gran parte de la película cae plana, una secuela parece inevitable. Por lo menos, hay una escena épica en la que una mirada frenética en el rostro de Hardy vale el precio de la admisión".

Chicago Tribune : "Oscuro y loco, un desastre; un divertido y fascinante desastre. La química de Eddie con su parásito descarado y sardónico es particularmente divertida, y sus bromas son intencionalmente graciosas. Pero al igual que otras películas de cómics, Venom sufre en su tercer acto".