"Venom", la película sobre el célebre enemigo de Spider-Man, ha recaudado más de 800 millones de dólares en todo el mundo, pero ha sido duramente criticada por la prensa especializada este 2018.

La cinta dirigida por Ruben Fleischer, y protagonizada por Tom Hardy y Michelle Williams, obtuvo un 35% de puntuación positiva en el portal Metacritic, y un 29% en Rotten Tomatoes.

El puntaje de Metacritic convierte cada revisión de una reseña cinematográfica publicada en medios en un porcentaje, ya sea matemáticamente o que el sitio decide subjetivamente de una revisión cualitativa. Las puntuaciones son promedios ponderados. A algunas publicaciones se les da más importancia por la influencia. La mayoría de cintas que aparecen en esta lista tienen la indicación de "Aclamación universal" (81-100). Hay otros tipos de categoría como "Generalmente comentarios favorables" (61-80), "Opiniones mezcladas o promedio" (40-60), "Generalmente revisiones desfavorables" (20-39), y "Abrumadora aversión" (0-19).

Por su parte, Rotten Tomatoes recoge las opiniones de críticos respetados, positivas y negativas. Las cintas que obtienen un porcentaje de votos positivos inferior al 60% respecto al total se clasifican como "podridos", mientras que los que lo superan se clasifican como "frescos". Cuando las películas llegan al 75% de aprobación, reciben el "Certificado de frescura", dando así la buena critica "Universal".

Otras cintas de baja puntuación este año son "Fifty Shades Freed", "The Outsider", "The Nutcracker and the Four Realms", "211", entre otras.

Revisa en esta galería la puntuación más baja que le da Metacritic y Rotten Tomatoes a las películas que se estrenaron este 2018.