La estrella de "Venom", Tom Hardy, lamentó la pérdida de escenas que no aparecieron en la película, cuando en una reciente entrevista realizada por Comics Explained le preguntaron sobre cuáles fueron sus escenas favoritas.

"Hay, como, 30 a 40 minutos de escenas que no aparecieron en esta película, todas ellas. Escenas de comedia oscura. ¿Sabes a lo que me refiero? Simplemente nunca las agregaron".

El productor de "Venom", Avi Arad, se excusó en que la película siempre fue PG-13 y que la clasificación R no era un problema. Por otro lado, el también productor, Matt Tolmach, agregó: "No hay una versión fantasma de la película. Todo el mundo nos está preguntando eso. No hay un corte por clasificación R".

Sin embargo, el director Ruben Fleischer, dijo que recurrió a los límites que utilizó Christopher Nolan; es decir que buscó una inspiración con la película "The Dark Knight"; pues esta se inclinaba a una violencia más gráfica pero mantuvo su PG-13 con cortes creativos y no mostró descripciones de muerte tan realistas.

"Creo que es tan agresivo como los fanáticos podrían esperar", agregó Fleischer, alegando que la película sí está al límite.