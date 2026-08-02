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Vincent Pastore, el recordado 'Salvatore Bonpensiero' de la serie "Los Soprano", falleció a los 80 años. (Foto: Michael Loccisano /AFP)
Vincent Pastore, el recordado 'Salvatore Bonpensiero' de la serie "Los Soprano", falleció a los 80 años. (Foto: Michael Loccisano /AFP)
Por Agencia Bloomberg, Agencia EFE

El actor Vincent Pastore, conocido por interpretar el papel de Salvatore Bonpensiero, ‘Big Pussy’, en la serie “Los Soprano”, falleció este sábado a los 80 años en Nueva York. Tras no tener noticias de él en varios días, un vecino lo encontró sin vida en su casa del Bronx (el mismo barrio en el que nació el 14 de julio de 1946). La policía investiga las causas del fallecimiento, que fue confirmado por su representante Bob McGowan.

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