Viola Davis dice estar arrepentida de haber actuado en "The Help"

La actriz estadounidense Viola Davis reveló que lamenta algunas películas donde ha participado, entre ellas "The Help" ("Historias cruzadas").

En un cuestionario abierto para los lectores del New York Times, la actriz es consultada: "¿He interpretado papeles de los que luego me he arrepentido? Lo he hecho, y 'The Help' está en la lista", comenta.

"Creo que, a la postre, la cinta no le daba voz a Aibileen (su personaje), ni al resto de mujeres negras que formaban el núcleo de la historia", aseguró Davis sobre el filme dirigido por Tate Taylor.

La actriz también señala que la película da crédito a las mujeres blancas por las mejoras en las relaciones raciales, en lugar de poner más énfasis en las verdaderas heroínas de la historia: las criadas negras.

"Conozco a Aibileen, conozco a Minny (personaje de Octavia Spencer). Son mi abuela, son mi madre. Y sé que si haces una película cuya premisa es oír cómo se sentían las mujeres que trabajaban para los blancos y criaban a sus hijos en 1963, quiero oír cómo se sentían realmente haciendo aquello. Nunca lo oí en el transcurso de la película", indicó.

A pesar de sus críticas, Davis agregó que la relación con el director y sus compañeros de reparto fue buena. "Las amistades que formé son las que voy a tener por el resto de mi vida", sostuvo.