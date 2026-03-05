A pocos días de celebrarse los Premios Oscar 2026, el actor brasileño Wagner Moura sorprende con declaraciones sobre su nominación en la categoría de Mejor actor por su actuación en “El Agente Secreto”. La película, dirigida por Kleber Mendonça Filho, llamó la atención internacional y suma reconocimiento en la trayectoria del artista.

Su nominación en los Oscar ha despertado interés entre los amantes del cine, sobre todo en Brasil, donde sus seguidores le brindan todo su apoyo. Cabe resaltar que Wagner Moura es el primer actor de origen brasileño en aspirar a una estatuilla dorada.

“La gente en Brasil está muy contenta. En el carnaval todos estábamos disfrazados con personajes de la película. Pero, de hecho, esto es un trabajo. Yo nunca había participado de una campaña (como esta), que es diferente a lanzar una película”, admite en una reciente entrevista para CNN en Español.

La carrera de Moura hacia el Oscar no ha sido casualidad. El actor ya obtuvo el Globo de Oro 2026 como Mejor actor en drama, un reconocimiento que amplió la proyección de su trabajo y consolidó las expectativas para obtener un galardón.

Wagner Moura también reconoce la participación de las personas que conforman el equipo de actores y producción.

“En esta película hay muchos personajes. Somos como 60. A veces me sentía como Dorothy, en ‘El mago de Oz’, caminando y conociendo a personajes increíbles. Y creía también que mi función en esta película era hacer que toda la gente que llegara se sintiera bien”, explica Moura, quien también ejerció como productor de la cinta.

Wagner Moura (49) y Kleber Mendonça Filho (57) estrenaron la cinta en el Festival de Cannes, el año pasado. Allí ganaron los premios a mejor actor y director. / Getty Images

“El Agente Secreto” es la duodécima película en un idioma diferente al inglés en ser nominada a Mejor película del año y Mejor película internacional. Hasta la fecha, solo “Parasite” (2019), de Bong Joon Ho, ha logrado llevarse los dos premios.

Al referirse al director de la película, Wagner Moura dijo: “Creo que lo que nos puso juntos en ‘El agente secreto’ fue una mezcla de política y de arte, porque nosotros dos fuimos muy vocales bajo el Gobierno que estuvo en el poder desde 2018 hasta 2022”.

La 98ª edición de los Premios Oscar se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. “El Agente Secreto” está nominado en cuatro categorías principales.