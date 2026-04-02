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La dirección está a cargo de Panos Cosmatos, cineasta detrás de 'Mandy', mientras que el guion fue redactado por Andrew Kevin Walker | Foto: EFE / Facebook / Composición EC
La dirección está a cargo de Panos Cosmatos, cineasta detrás de 'Mandy', mientras que el guion fue redactado por Andrew Kevin Walker | Foto: EFE / Facebook / Composición EC
Por Redacción EC

El reconocido actor brasileño Wagner Moura ha sido confirmado para protagonizar el thriller de vampiros ‘Flesh Of The Gods’, donde compartirá créditos estelares con la actriz Kristen Stewart.

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