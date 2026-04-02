El reconocido actor brasileño Wagner Moura ha sido confirmado para protagonizar el thriller de vampiros ‘Flesh Of The Gods’, donde compartirá créditos estelares con la actriz Kristen Stewart.

Según informó el medio especializado Deadline, Moura asume el papel principal en sustitución de Oscar Isaac, quien debió abandonar el proyecto debido a conflictos de agenda.

La producción, bajo el sello de A24 en Estados Unidos, está dirigida por Panos Cosmatos, cineasta de "Mandy", y cuenta con un guion de Andrew Kevin Walker, responsable de "Se7en", siendo la historia un proyecto original desarrollado en colaboración entre ambos.

El recordado Frodo de la trilogía “El Señor de los Anillos” vuelve a la cartelera local como el Abogado del Diablo en “Boda sangrienta 2”. A propósito de este estreno, hablamos con Elijah Wood.

¿De qué trata ‘Flesh Of The Gods’?

La trama se desarrolla en Los Ángeles durante la década de 1980 y sigue a Raoul (Moura) y Alex (Stewart), un matrimonio que vive en un lujoso rascacielos, donde cada noche descienden de su exclusivo apartamento para adentrarse en el vibrante y peligroso mundo nocturno de la ciudad.

El conflicto surge cuando los protagonistas conocen a “Nameless” (Sin Nombre), quien los arrastra a un mundo de glamur, hedonismo y violencia, convirtiendo su vida cotidiana en una experiencia sensorial extrema ligada al mito del vampirismo.

Sobre los actores

La incorporación de Moura llega en un momento destacado de su carrera. Conocido mundialmente por su papel de Pablo Escobar en Narcos, recientemente se convirtió en el primer brasileño nominado al Oscar por su actuación en "O Agente Secreto".

Por su parte, Stewart sigue consolidando su trayectoria en el cine independiente y de autor, pues además de su papel en este thriller, debutó el año pasado como directora de largometrajes con "The Chronology of Water", adaptación de las memorias de la escritora Lidia Yuknavitch.

Todavía no se conoce la fecha de estreno de ‘Flesh Of The Gods’.