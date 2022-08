Fue un disparo directo a la columna vertebral. Imitando la famosa - o infame - escena del clásico cómic de Alan Moore “The Killing Joke”, Warner Bros. anunció que su casi terminada película “Batgirl” - protagonizada por Leslie Grace y dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah - no verá más la luz del día a pesar de estar a solo un par de meses de su estreno. No es la única víctima, con la película animada “Scoob!: Holiday Haunt” también enviada a la perrera, mientras que semanas atrás la compañía decidió eliminar a populares shows del canal The CW como “Roswell”, Legacies”, “Dynasty” y “DC’s Legends of Tomorrow” pasando a mejor vida.

¿Qué pasó para que Warner Bros., quien junto a Netflix y Disney se presenta como uno de los mayores productores de entretenimiento a nivel global, eligieran realizar tal cruel poda de su contenido? La respuesta a esta interrogante está en su relativamente reciente fusión con Discovery y su nuevo CEO, David Zaslav.

El origen del monstruo

Inicialmente anunciada en mayo del 2021, la fusión entre Discovery Inc. y WarnerMedia se dió posible luego de que el gigante de telecomunicaciones AT&T decidiera deshacerse de la compañía - por la que pagó aproximadamente US$85 mil millones en 2018 - en un intento de reducir sus deudas millonarias.

La fusión entre los dos gigantes del entretenimiento se realizó finalmente el 8 de abril del 2022, con el CEO de Discovery, David Zaslav, asumiendo la presidencia de la recientemente formada Warner Bros. Discovery.

David Zaslav, el presidente de Warner Bros. DIscovery. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

El nacimiento de esta nueva corporación no fue falto de problemas, y como parte del trato que llevó a su formación Warner Bros. Discovery asumió una deuda aproximada de US$55 mil millones. Es así que Zaslav parece no haber querido perder tiempo para encontrar costos que reducir, eliminando el servicio de streaming CNN+ a un mes de su lanzamiento y cancelando shows no solo en The CW, sino también en canales como TBS y TNT. Su objetivo anunciado es reducir costos en US$3 mil millones a través de todas las divisiones de su compañía.

La situación fue tan traumática que fue comparada con la Boda Roja de “Juego de Tronos” por la veterana productora de The CW Julie Plec, conocida por encabezar exitosos proyectos del canal como “The Vampire Diaries”.

“Hoy es la Boda Roja en WBTV/CW. Hay mucho más que decir, pero no hoy”, escribió el 12 de mayo. “Habrá un montón de agradecimientos para los fans, el reparto y el equipo en futuros tuits. Pero hoy, estamos de luto.”

Otras series como “The Flash” no fueron canceladas, pero se anunció su cercano final. Es así que el popular show del hombre más rápido del mundo culminará en 2023 con una novena temporada reducida a solo 13 episodios, poniéndole el clavo final al Arrowverse que dominó por tanto tiempo la televisión.

La broma asesina

Pero lo que nadie esperaba fue la abrupta cancelación de “Batgirl”, anunciada el 2 de agosto. La película, programada para salir en cines y en el servicio de streaming HBO Max, estaba en proceso de producción cuando se anunció su fin, con un monto invertido de entre US$60 y 70 millones hasta la fecha.

“Batgirl” era uno de los proyectos más interesantes que se traía Warner Bros. entre manos, ya que además de estar protagonizada por una actriz latina como Leslie Grace, la cinta también contaba con favoritos del mundo de superhéroes como J.K. Simmons como el Comisionado Gordon y Michael Keaton de regreso a su rol como Batman, así como un rol prominente para Brendon Fraser como el villano Firefly.

Quizás nadie estuvo más sorprendido por la cancelación que sus propios directores, Adil El Arbi y Bilall Fallah, quienes afirmaron en un comunicado en conjunto que estaban “tristes y conmocionados por la noticia”: “Todavía no podemos creerlo. Como directores, es fundamental que nuestro trabajo se muestre al público, y aunque la película estaba lejos de estar terminada, deseamos que los fans de todo el mundo hubieran tenido la oportunidad de ver y disfrutar la película terminada ellos mismos.”

La estrella de la cinta, Leslie Grace, reaccionó resaltando el rol que hizo el equipo de la cinta: “Tras las recientes noticias sobre nuestra película ‘Batgirl’, me siento orgullosa del amor, el trabajo duro y la intención que todo nuestro increíble reparto y el incansable equipo han puesto en esta película durante 7 meses en Escocia. Me siento bendecida por haber trabajado entre grandes absolutos y haber forjado relaciones para toda la vida en el proceso”

La cancelación de “Batgirl” llevó a múltiples especulaciones. Tanto The New York Post como Rolling Stone señalaron que al filme no le fue tan bien en pruebas de audiencias preliminares, con algunos comparándola con un “mal episodio de una serie de televisión”. Según sus artículos, Warner Bros. se encontraba entonces entre la decisión de invertir más dinero para intentar arreglar el proyecto o cortar las pérdidas.

Deadline mientras tanto señala una razón adicional: impuestos. Por el estado actual de la compañía después de su fusión de empresas Warner Bros. Discovery tiene la oportunidad de recuperar costos en proyectos que ve como pérdidas.

La actriz Leslie Grace fue elegida para convertirse en la siguiente "Batgirl" en la ahora cancelada película. (Photo by Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

El proceso es mejor explicado en un artículo de IndieWire: “Los costes de los contenidos pueden amortizarse -o asignar un coste que sea reconocido por una entidad a lo largo de varios años- durante la vida útil prevista del programa o la película. Si quedan años de ese plazo, una empresa puede retirar ese activo de distribución y utilizar el saldo de su coste restante para compensar los ingresos imponibles en otro lugar.”

Esta ha sido la suerte de no solo “Batgirl” y “Scoob!: Holiday Haunt”, sino también de varias películas que ya habían salido antes en HBO Max como “Moonshot”, “Superintelligence”, “The Witches”, “An American Pickle”, “Charm City Kings” y Locked Down”, los cuales han desaparecido del servicio de streaming en los últimos meses.

WarnerMedia no ha confirmado ninguna de las especulaciones, lanzando un comunicado donde señalan que la cancelación de “Batgirl” refleja un cambio estratégico de nuestra dirección en lo que respecta al universo DC y a HBO Max”. Quizás para dispersar los rumores de la calidad de la película añaden: “Leslie Grace es una actriz de increíble talento y esta decisión no es un reflejo de su actuación. ¡Estamos increíblemente agradecidos a los realizadores de ‘Batgirl’ y ‘Scoob! Holiday Haunt’ y a sus respectivos repartos y esperamos volver a colaborar con todos en un futuro próximo.”

Más cambios

HBO Max no solo vive el peligro de la desaparición de su contenido, sino que tiene los días contados. Así lo reveló David Zaslav durante el reporte de ganancias del segundo trimestre del 2022 el pasado 4 de agosto, donde reveló que el servicio de streaming se fusionará con Discovery+ en un futuro cercano.

Para ser más exactos, esta fusión - todavía sin nombre- llegará a los Estados Unidos en durante el verano del 2023 - entre junio y agosto en el hemisferio norte -, para luego ser lanzada en América Latina posiblemente el mismo año y otros territorios como Europa en 2024.

El anuncio también parece confirmar reportes de que habrán cortes de personal, con The Wrap citando una cifra de 70% de reducción de la fuerza de trabajo de HBO Max. Si bien hasta el momento no se ha confirmado que los despidos masivos serán tan... masivos, ciertamente es motivo de preocupación para los que trabajan para esta empresa.

El reality "Fixer Upper" será uno de los programas que se unirán a HBO Max.

¿Qué contenido podemos esperar en HBO Max en los próximos meses? ‘Realities’ como los que Discovery hizo tan populares en los últimos años como “Fixer Upper”, “The Lost Kitchen” y “Restoration Road with Clint Harp”. Mientras tanto, podremos esperar menos contenido original de HBO Max como series tales como “Tokyo Vice”, “Our Flag Means Death” y “Peacemaker”, aunque esta última parece estar a salvo según lo que indicó su creador James Gunn.

Durante el anuncio, Zaslav reveló que actualmente HBO Max y Discovery+ tienen un número combinado de 92 millones de suscriptores, y que su meta es llegar a 130 millones de suscriptores en 2025.

Reuniendo a la Liga

No todo lo revelado durante el reporte de ganancias fue preocupante, con posibles buenas noticias para los fans de DC Comics. Y es que Zaslav señaló que habrá un nuevo énfasis en el universo cinematográfico de DC, llamando a esta franquicia una de las más altas oportunidades de su catálogo. Además prometió imitar el modelo que ha hecho de Marvel Studios que ha hecho a sus películas el titan fílmico que es en este momento.

“Si nos fijamos en Batman, Superman, Wonder Woman y Aquaman, son marcas conocidas en todo el planeta y la capacidad de llevarlas a todo el mundo con grandes historias es una gran oportunidad para nosotros. Hemos hecho un reseteo. Hemos reestructurado el negocio en el que nos vamos a centrar. Habrá un equipo con un plan de diez años que se centrará solo en DC. Es muy similar a la estructura que Alan Horn y Bob Iger crearon con gran eficacia con Kevin Feige en Disney”, señaló.

Agregaron que buscarán enfocarse más en calidad que cantidad en sus películas. “Creemos que podemos construir un negocio a largo plazo, mucho más fuerte y de crecimiento sostenible a partir de DC. Y como parte de eso vamos a centrarnos en la calidad, no vamos a lanzar ninguna película antes de que esté lista”, aseguró. “No vamos a estrenar una película para hacer un trimestre bueno, el enfoque va a ser ‘¿cómo hacemos que estas películas en general sean tan buenas como sea posible?’. DC es algo que creemos que podríamos hacer mejor, y nos estamos centrando en ello ahora”.

Parte de esta estrategia parece la contratación del ejecutivo Alan Horn, quien fue presidente y COO de Warner Bros. hasta 2013, trayendo a la compañía durante su carrera éxitos como la trilogía de “The Dark Knight” y “Harry Potter”. Antes de volver a Warner Bros., Horn trabajó en Disney, donde colaboró con Marvel Studios, Lucasfilm y Pixar.

Por el momento no se sabe si el ‘reseteo’ del Universo Extendido de DC continuará con la línea de tiempo ya establecida, utilizará otra la de “The Batman” de Matt Reeves o significará un nuevo comienzo a la franquicia. A pesar de esto, por el momento todavía se planea estrenar las películas “Shazam! Fury of the Gods”, “Black Adam” y “Aquaman and the Lost Kingdom”.

De las que no hay noticias es de otros proyectos anunciados como “Blue Beetle”, “Zatanna”, “Static Shock” y “Supergirl”, con rumores indicando que este último filme, protagonizado por Sasha Calle, también podría desaparecer como “Batgirl”.