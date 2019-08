Wesley Snipes se unirá a Eddie Murphy en la secuela de "Un príncipe en Nueva York" | FOTOS

Wesley Snipes formará parte del elenco de la secuela de "Un príncipe en Nueva York" (1988), una comedia que, de nuevo, contará con Eddie Murphy como protagonista, informó este miércoles el medio especializado The Hollywood Reporter.

Snipes, conocido por películas como "White Men Can't Jump" (1992) o la trilogía sobre Blade, interpretará en esta cinta titulada "Un príncipe en Nueva York 2" al general Izzi, un nuevo personaje que gobierna un país vecino de la Zamunda que dirigía el rol de Murphy.

Las primeras noticias sobre la continuación de "Un príncipe en Nueva York", una de las comedias más populares de los años 80, se dieron a conocer el pasado enero, cuando se supo que Murphy se pondría al frente de la secuela.

"Estoy emocionado de que la película salga adelante finalmente. Hemos juntado un gran equipo y estoy deseando devolver a estos clásicos y queridos personajes a la gran pantalla", manifestó el actor a inicios de año.

El estudio Paramount contrató a Craig Brewer ("Black Snake Moan", 2006) para dirigir "Un príncipe en Nueva York 2" tras la buena sintonía mantenida con el humorista en "Dolemite Is My Name", un proyecto que rodaron juntos recientemente.

Murphy volverá a ponerse en la piel de Akeem, el consentido príncipe africano que, aburrido de que le busquen potenciales esposas que lo adulen todo el rato, decide viajar a Queens (Nueva York) para, desde el anonimato, buscar una mujer de la que enamorarse realmente.

La secuela verá cómo Akeem descubre que tiene un hijo perdido y regresa a EE.UU. para conocer al próximo heredero al trono de Zamunda.

Kenya Barris ha retocado el guion escrito por Barry Blaustein y David Sheffield, que ya firmaron el texto de la primera entrega.

"Un príncipe en Nueva York", dirigida por John Landis ("The Blues Brothers", 1980), recaudó 289 millones de dólares en todo el mundo y obtuvo dos nominaciones a los Óscar: mejor maquillaje y mejor diseño de vestuario.

Se espera que actores de la primera parte como Arsenio Hall, Shari Hedley, John Amos y James Earl Jones también retomen sus personajes en "Un príncipe en Nueva York 2", cuyo rodaje está previsto que comience en otoño.

Con información de EFE.