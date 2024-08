¿Quién no conoce “El Mago de Oz”? La película de 1939 basada en la novela de L. Frank Baum que lanzó a la fama a Judy Garland significó un paso adelante para el cine en múltiples aspectos, sea el uso del color (todavía un reto para la época) o sus efectos especiales. Y así como esta historia impactó en las salas de cine, una obra de teatro hizo lo mismo en su medio. “Wicked”, musical de Broadway del 2003, se convirtió en un éxito por el cómo recontextualizó la mencionada película, otorgándole profundidad a personajes secundarios que, eclipsados en su momento por Dorothy, tienen vidas propias.

Veintiún años después de su estreno, la obra de teatro llega al cine en noviembre próximo. La película de “Wicked” sigue la historia de Elphaba (Cynthia Erivo), una joven verde que se convertirá en la Bruja Mala del Oeste, y su relación con Glinda (Ariana Grande), que será conocida como la Bruja Buena. Ambas, personajes antagónicos en el original, tienen un pasado de amistad juntas que será explorado en la nueva cinta, primera de dos entregas con la que se busca ser fiel a la versión de las tablas.

Para América Latina habrá un doblaje en español que cuenta con dos actrices que, de manera similar a sus personajes, tienen una historia en común. Danna Paola (“Élite”) dará voz a la verde Elphaba, mientras que Ceci de la Cueva (“Like, la leyenda”) será la brillante Glinda. Las también cantantes profesionales dieron vida a estos mismos personajes entre 2013 y 2015, cuando “Wicked” llegó a los teatros mexicanos. En conversación con El Comercio, Danna (que ya no usa su segundo nombre) recordó entre risas el desafío que significó la obra en su momento, su primer protagónico en el teatro; por la naturaleza del maquillaje, le era difícil quitarse el color verde de la piel una vez caía el telón. “Ha sido de las mejores cosas que nos ha pasado en la vida”, dijo.

“Creo que ‘Wicked’ es de esas experiencias que merecen conocer todos los humanos en esta tierra. Porque tiene tanto, es tan rica en sustancia. ¿Quieres acción? Hay acción. ¿Quieres ver volar a la gente? Vas a verla. No hay un sitio que no cubra esta obra. Eso es lo que lo hace una historia tan universal y por eso ha continuado siendo una de las mejores historias atemporales en este mundo tan cambiante”, dijo por su parte De la Cueva, que se mostró feliz de reencontrarse con su compañera de elenco.

“[Esta historia] me ha desarrollado como artista, como persona, como mujer. Y si no hubiera sido por Elphaba no sería la mujer que soy. Este proyecto es lo que más le agradezco a la vida y al universo por habérmelo traído de vuelta en este momento de mi vida exacto y volver a reconectar con Ceci”, dijo por su parte Danna, quien tenía 17 años cuando protagonizó la obra de teatro, aunque por su pasado como estrella infantil ya tenía experiencia con las artes. ¿Fue su compañera como una maestra para ella en esas épocas? Danna dice que sí, pero De la Cueva cree que ambas se influenciaron mutuamente.

“Danna es una maestra de vida en todos los ámbitos. Acabo de verla a su concierto. Lo que yo sentí al verla como público, lo que ella me dio como artista, la manera en la que me inspiró, la manera en la que pude respirar y aprender todo su arte… me sigue nutriendo como artista. Y siento que es tan honorable poder reflejarnos la una a la otra y además ser compañeras y tener un respeto y admiración mutuas para trabajar, para entregar un mismo proyecto, una misma historia en un mismo mensaje”, dijo.