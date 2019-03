Will Smith en polémica al ser elegido para interpretar al padre de Venus y Serena Williams

De acuerdo a Variety, Will Smith fue seleccionado para interpretar a Richard Williams, padre de las tenistas campeonas Serena y Venus Williams; un casting que no ha pasado desapercibido.

¿La razón? En la cinta, Will Smith interpretaría a Richard Williams y desde diversos sectores han considerado que el actor no es “lo suficientemente negro” para dar vida al hombre que impulsó la carrera de sus hijas hasta convertirlas en laureadas tenistas.

A pesar que Will Smith ha demostrado en más de una oportunidad que puede puede interpretar diversos roles, para algunos, el que tenga la piel ‘clara’, sería un problema y no sería la opción correcta para interpretar a Williams, que es de piel más oscura.

Esta no es la primera vez que Will Smith enfrenta críticas de este tipo, ya que lo mismo ocurrió en “Concussion” (“La verdad oculta”), donde dio vida al Dr. Bennet Omalu, y en “The Pursuit of Happyness” (“El busca de la felicidad”), interpretó al vendedor Chris Gardner.

“King Richard” contará cómo Richard Williams superó las dificultades, el escepticismo, la controversia y su pasado problemático para enseñar a sus hijas, Venus y Serena, a jugar al tenis, sin tener ningún tipo de conocimiento de este deporte.

Según el portal especializado Deadline, el guión de “King Richard” ha sido escrito por Zach Baylin, y Will Smith será uno de los productores, bajo su compañía Overbrook Entertainment, al igual que Tim White y Travor, con White Star Thrower Entertainment.

Will Smith tiene en cartera el estreno de "Aladino" para Disney y se encuentra grabando "Bad Boys For Life" y hace algunos días renunció a aparecer en la secuela de "Suicide Squad", cuya producción se iniciará en breve.