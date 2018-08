'Winnie Cooper' vuelve a la pantalla grande con una comedia

Danica McKellar tiene un lugar especial en el corazón de muchos gracias a su papel como Winnie Cooper en "Los años maravillosos", pero los añosposteriores a dicha serie la han tenida ocupada en nuevos proyectos.

Según reportó Variety, el más reciente de estos trabajos es la comedia negra "Fiddling Horse", la cual estará dirigida por C.J. Wallis y tendrá a McKellar como protagonista junto a Esther Ku.

En la nueva producción, la recordada actriz tendrá el papel de una mujer que hereda un caballo de carreras, el cual decide usar como medio para elevar el alicaído estatus que mantiene dentro del círculo de clase alta en el que se mueve.

Para ese fin, el personaje de Danica McKellar se unirá a un jinete retirado y convertido en entrenador, junto a quien urdirá un plan a largo plazo para obtener ganancias económicas y sociales dentro del mundo hípico.

"The Fiddling Horse" es una producción independiente e iniciará sus grabaciones durante las próximas semanas en el estado de Luisiana (Estados Unidos).

Además de su papel como Winnie Cooper, Danica McKellar ha aparecido en series como "The Big Bang Theory" y "The West Wing". Asimismo, la actriz es conocida por su amor por las matemáticas, que la ha llevado a publicar dos libros de gran éxito: "Maths Don't Suck" y "Kiss my Math".