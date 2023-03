Esta abrupta transformación del usualmente apacible habitante del Bosque de los Cien Acres se debe a que este y sus amigos Piglet, Ígor, Rito, Búho y Conejo entraron al dominio público en los Estados Unidos en enero del 2022, después de que se cumplieran los 95 años de la publicación del libro para niños “Winnie-the-Pooh”, lo que le permitió al realizador británico Rhys Frake-Waterfield presentar su propia versión retorcida del oso.

Desafortunadamente para los aficionados a la versión más inocente de Winnie the Pooh, la pesadilla no tiene miras de terminar. La película, hecha con un presupuesto menor a los US$100 mil, ya ha superado US$3.5 millones en recaudación a nivel mundial, y Frake-Waterfield ya ha hablado de la posibilidad de continuar la historia.

"La película, hecha con un presupuesto menor a los US$100 mil, ya ha superado US$3.5 millones en recaudación a nivel mundial"

Al filo del abismo

Winnie the Pooh no es el único personaje que podría estar en la mira de una reinvención más adulta, con Bugs Bunny, James Bond, Superman, Batman e incluso Mickey Mouse (Ratón Miguelito en nuestra región) próximos a entrar al dominio público en los Estados Unidos, permitiéndole a otros crear y comercializar historias en base a ellos.

De particular interés es el caso de Mickey, cuya posesión por parte de la compañía Walt Disney afectó de gran manera la historia de las leyes de propiedad intelectual estadounidense en el último siglo. Y es que cuando el conocido ratón apareció por primera vez en el corto animado “Steamboat Willie” (“Willy y el banco de vapor”) el 18 de noviembre de 1928, los derechos de autor de su creador Walt Disney se extendían por 56 años (28 años originales más una posible extensión del mismo tiempo), con lo que el personaje habría entrado al dominio público en 1984.

"Steamboat Willie", estrenado el 18 de noviembre de 1928, fue la primera aparición del personaje Mickey Mouse. (Fuente: Disney)

Sin embargo, un poderoso grupo de lobistas liderados por Disney convenció al Congreso que se cambiaran las leyes de derechos de autor en dos ocasiones - en 1976 y 1998 - llegando finalmente a la legislación actual donde un personaje o propiedad intelectual no pasa al dominio público hasta 70 años después de la muerte de su autor o, en cuestión de obras de autoría corporativa, los 120 años desde su creación o los 95 años tras su primera publicación, por lo que la mascota de Disney entrará en el dominio público estadounidense el 1 de enero de 2024.

Pero el paso de un personaje al dominio público no significa que una persona pueda hacer lo que quiera con el personaje. En el caso de Mickey Mouse, cuando los derechos de autor caduquen el próximo año, solo se podrá reproducir al famoso ratón mismo tal como salió en el dibujo “Steamboat Willie”, sin sus distintivos pantalones rojos, guantes blancos y zapatos amarillos. Lo mismo pasó con Winnie the Pooh, donde si bien los realizadores de su versión ‘slasher’ pudieron hacer que el famoso oso pintara de carmesí el Bosque de los Cien Acres, no se les permitió usar el distintivo polo rojo debido a que esta prenda apareció por primera vez en el cortometraje de Disney “Winnie the Pooh y el árbol de la miel” en 1966 y todavía se encuentra protegida. No hacer caso a estas estipulaciones podría desencadenar horrores mayores que un asesino en serie: abogados especializados en propiedad intelectual.