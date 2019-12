Wonder Woman 1984 | Tras el exitosa internacional en la taquilla de “Aquaman”, la siguiente películas de DC, “Wonder Woman 1984” tienen mucho que demostrar cuando lleguen al cine. Por lo pronto, el plan de la compañía para revivir su universo cinematográfico parece estar funcionando.

En 2017, "Wonder Woman" fue colmada de críticas positivas y al igual que "Aquaman", fue un éxito comercial que superó cualquier expectativa -recaudó US$ 821,8 millones a nivel mundial para un presupuesto de US$ 149 millones- y por esa razón, no sorprendió a nadie que Warner Bros. confirmara la realización de una secuela, con otros personajes de DC Comics envueltos en la nueva trama.

Fue Zack Snyder quien adelantó que ya se estaba planeando una segunda parte de la película, incluso antes de que la cinta dirigida por Patty Jenkins llegara a los cines de todo el mundo. Ahora, con el anuncio oficial de Gal Gadot sobre el fin de las grabaciones a finales de diciembre, todo va quedando listo para el futuro estreno de "Wonder Woman 1984".

Por lo expuesto, en este artículo recopilamos toda la información que se tiene sobre "Wonder Woman 1984", desde su argumento hasta su fecha de estreno final.

HISTORIA Y SYNOPSIS DE "WONDER WOMAN 1984"

La primera película de la Mujer Maravilla se desarrolló en 1918, al final de la Primera Guerra Mundial, mientras que su secuela viajará varios años en el futuro, hasta los años 80, en el contexto de la Guerra Fría, de la que Diana Prince participará para evitar una catástrofe mundial.

En junio de 2018, Geoff Johns, el jefe creativo del Universo Extendido de DC (DCEU), publicó el primer teaser oficial de "Wonder Woman 2", donde fue visto el logo oficial "WW84", que ratifcó que la secuela estaría ambientada casi 60 años después de la primera película.

En su momento, muchos fans y especialistas pensaron que la continuación de la película se ambientaría en los tiempos modernos, justo después de los sucesos de "Justice League". Sin embargo, la princesa Diana tendrá una segunda película de presentación antes de su primer encuentro con Batman y Superman.

Además, si bien al principio se rumoreó que la cinta se grabaría en Francia, la misma directora Patty Jenkins -que esta repitiendo el plato- aclaró que se ambientaría en Estados Unidos. "La historia tendrá lugar en USA, lo que pienso que es correcto. Ella es Wonder Woman. Tiene que venir a América. Ya es tiempo", comentó a Entertainment Weekly en junio de 2017.

Con respecto al nuevo villano, Wonder Woman luchará esta vez contra una clásica rival de los cómics: Cheetah, interpretada por la actriz Kriten Wiig. Cheetah es en realidad la arqueóloga británica Bárbara Ann Minerva, maldecida y obligada a transformarse en una bestia que incluso se alimenta de carne humana. En la mitología de DC, Wonder Woman y Cheetah son enemigas, pero en contadas ocasiones la Dra. Minerva ha sido representada como una amiga de Diana, a la que la superheroína intenta salvar de su maldición.

En tanto, en junio de 2018, la misma Jenkins anunció el retorno de Chris Pine como Steve Trevor a pesar de la suerte que corrió este personaje, el primer amor de Diana, en "Wonder Woman".

¿Cómo será el regreso de Steve? El mismo Chris Pine comentó en el show de Jimmy Kimmel, en enero de 2019, que "algo sucedió" cuando Steve se lleva un avión a punto de explotar y se sacrifica, pero "no puedo decírtelo, pero he vuelto". En tanto, Jenkins aseguró que el retorno del piloto "tiene perfecto sentido. Eso es todo lo que puedo decirte.

De acuerdo a un reporte de We Got This Covered, Trevor murió en medio de la Primera Guerra Mundial, pero será revivido por uno de los villanos de "Wonder Woman 1984", interpretado por Pedro Pascal. Según este informe, Pascal será Maxwell Lord, un coleccionista de artefactos milenarios que busca alguna tecnología o poder místico que lo haga "tan poderoso como un dios". Al parecer, Lord sería socio de Barbara Ann Minerva hasta que uno de estos artefactos la convierte en Cheetah. We Got This Covered indicó que como Cheetah buscará vengarse de él, Lord recurrirá a Wonder Woman para que lo proteja a cambio de revivir con alguno de sus descubrimientos a Trevor.

DC aún no confirmado cuál será el personaje de Pascal en "Wonder Woman 1984".

TRÁILER Y FOTOS DE “WONDER WOMAN 1984”

Algunos usuarios de Internet han filtrado algunas fotos del lugar de grabación de la película, aunque los datos oficiales han sido publicados por los mismos actores y equipo de producción de la película.

ACTORES Y PERSONAJES

Gal Gadot – Princesa Diana (Wonder Woman)

Chris Pine - Steve Trevor

Robin Wright - Antiope

Connie Nielsen - Hippolyta

Kristen Wiig - Barbara Ann Minerva (Cheetah)

Kelvin Yu - Jake

Oakley Bull - Kelly

Actores y personajes aún por confirmar:

Natasha Rothwell

Ravi Patel

Pedro Pascal

Gabriella Wilde

Kristoffer Polaha

Lynda Carter

FECHA DE ESTRENO DE “WONDER WOMAN 1984”

A pesar de que la película fue anunciada originalmente para el 13 de diciembre del 2019, y luego se adelantó el estreno para el 1 de noviembre del 2019, la fecha final la decidió Warner Bros. junto a DC: 5 de junio del 2020.

¿"WONDER WOMAN 3"?

A mediados de enero de 2019, Patty Jenkins adelantó a Variety que ya está trabajando ideas para una tercera película de Wonder Woman y según adelantó después en el estival de Cine de Sundance 2019, si Warner Bros. y DC deciden realizarla, estaría ambientada en la actualidad.

"Tengo planes bastante claros para 'Wonder Woman 3'. Ya sea que lo dirija o no, veo cómo debería terminar su arco en mi versión de Wonder Woman", manifestó.

"No estoy deseando volver a llevarla al pasado, porque entonces, ¿a dónde iría? Sería extraño. Tiene que seguir adelante, así que, definitivamente, es una historia contemporánea. Eso es todo lo que puedo decir. ¿Cómo lo explicamos y cómo lo resolvemos? No lo he definido totalmente ", agregó posteriormente en diálogo con The Hollywood Reporter.

Sobre la posibilidad de participar de esta tercera parte, Chris Pine comentó a Entertainment Weekly que cree que con "Wonder Woman 1984" ha terminado definitivamente su participación como Steve Trevor.

De otro lado, Jenkins no cree que sea el momento para hacer una nueva “Justice League” que reúna a Wonder Woman con el resto de superhéroes de la marca. En su opinión, “nunca diría que no, pero creo que todo el mundo debería tener un momento para brillar por sí mismo”.

FOTOS DE "WONDER WOMAN 1984"

Fotos de "Wonder Woman 1984" (Foto: Warner Bros.)

Fotos de "Wonder Woman 1984" (Foto: Warner Bros.)

Fotos de "Wonder Woman 1984" (Foto: Warner Bros.)