"Wonder Woman 1984" se revela en nuevo póster

La esperada película "Wonder Woman 1984" llega a los cines recién en 2020, pero de todas maneras la campaña promocional ya empezó; tal y como se aprecia en el póster revelado este miércoles.

La modelo israelí acaba de usar su cuenta de Instagram para publicar el primer arte de "Wonder Woman 1984". La esperada película se estrenará el 5 de junio de 2020.

La cinta de la amazona logró recaudar un total de $821.8 millones y gozó de gran aceptación por parte de la crítica especializada en el mundo entero.

Como se recuerda, Gal Gadot había renunciado al sueño de ser actriz y solo pensaba que trabajaría para producciones de Israel. Su vida cambió por completo cuando el director Zack Snyder la llamó para hacer un casting.

"Entonces, Zack Snyder pidió verme en una audición para algo, no aclaró de lo que se trataba. La hice, volví a mi país y filmé una película israelí. Pensé que me limitaría a trabajar en la industria local", indicó Gal Gadot.

"Un día me llamaron para preguntarme si podía viajar a Estados Unidos para hacer una prueba de cámara. Accedí. Mi agente se asombró de que no dijeran de qué se trataba. Compraría el boleto para que volara en dos semanas, esperando que antes alguien me llamara para decírmelo. Dos días después Zack me llamó y preguntó: '¿Has oído hablar de la Mujer Maravilla?'”, fue la confirmación que recibió la actriz para el papel de Woder Woman.