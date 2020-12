La espera de los fanáticos de la Mujer Maravilla y el Universo Extendido de DC ha terminado con el estreno de “Wonder Woman 1984” (”Mujer Maravilla 1984″), en cines de Estados Unidos. Pero la cinta no llegará a todo el mundo al mismo tiempo, debido a la pandemia del Covid-19.

“Wonder Woman 1984” trae a la superheroína a la década de los 80 y la enfrenta al ambicioso hombre de negocios Maxwell Lord. El filme ha sido bien recibido por la crítica y actualmente mantiene un 79% de ‘frescura’ en el portal Rotten Tomatoes.

En cines de EE.UU

De acuerdo a Deadline, “Wonder Woman 1984″ tiene reservados aproximadamente 2150 salas de cine para el estreno en diciembre, menos de los que se reservaron para el estreno de “Tenet”; de Christopher Nolan.

La secuela de la película protagonizada por Gal Gadot es particularmente especial en este año marcado por los problemas de los cinemas a causa de la crisis sanitaria del coronavirus. No solo es la primera cinta multimillonaria de llegar a los cines después de “Tenet” de Christopher Nolan a mediados de este año, sino que también marca el inicio del nuevo plan de estrenos de Warner Bros. para el 2021 en los Estados Unidos, en el que sus filmes debutarán simultáneamente en las salas de cine y en el servicio de streaming HBO Max.

¿Cómo ver “Wonder Woman 1984″?

Usuarios de HBO Max (app disponible solo en EE.UU.) podrán ver, sin un costo adicional, la cinta dirigida por Patty Jenkins a partir del 25 de diciembre a las 9 a.m. ET (12 a.m. hora de Perú).

Cabe señalar que este plan, que en el 2021 incluirá estrenos como “Dune”, “The Suicide Squad” e “The Matrix 4”, solo estará disponible en los Estados Unidos, incluso cuando HBO Max sea expandido a América Latina a mediados del 2021. Es por eso que es imposible a usuarios de nuestra región el ver la película por online por el momento.

¿Y en cines de Perú?

La situación se complica en el Perú, donde los cines todavía continúan cerrados mientras el gobierno y la Asociación Nacional de Salas Cinematográficas (Anasaci) negocian el protocolo de bioseguridad para su reapertura.

Para el gremio, las condiciones de dos metros de distancia entre los asistentes y la prohibición del consumo de comida durante las películas “hace inviable el modelo de negocio”.

Esto hace que distribuidoras como New Century Films, encargadas de traer las cintas de Warner Bros. al Perú, no puedan dar una fecha de estreno definida para la esperada cinta.

