Tras meses de espera y múltiples postergaciones, la esperada película “Wonder Woman 1984” (”Mujer Maravilla 1984″) llegará a cines de los Estados Unidos - y al servicio de streaming HBO Max- este 25 de diciembre.

La cinta, protagonizada por Gal Gadot y dirigida por Patty Jenkins, es una secuela de la exitosa “Wonder Woman” (2017), una historia de origen de la princesa amazona que forma parte del Universo Extendido de DC junto a películas como “Batman v. Superman” y “Justice League”.

¿De qué trata la película?

A diferencia de la primera cinta que estuvo ambientada durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), “Wonder Woman 1984” tiene lugar en los 80. En las décadas desde su primera aventura Diana de Temiscira se ha establecido en Washington D.C., donde trabaja como antropóloga en el Instituto Smithsoniano.

El argumento de la cinta comenzará con el hallazgo del Dreamstone, un artefacto que puede cumplir los deseos de quienes la poseen, la cual será el objeto de la codicia del magnate Maxwell Lord (Pablo Pascal).

Pedro Pascal como Maxwell Lord, en una escena de "Wonder Woman 1984".

¿Quiénes actúan en la cinta?

La película significa el regreso de Gal Gadot y Chris Pines en sus roles como Diana de Temiscira y Steve Trevor respectivamente.

El villano de la cinta es Maxwell Lord, un hombre de negocios que parece basarse en el presidente Donald Trump interpretado por el actor chileno Pedro Pascal.

Adicionalmente, la actriz Kristen Wiig interpreta a Barbara Minerva, una arqueóloga y amiga de Diana que será la versión del UEDC de la villana Cheetah.

Kristen Wiig en una escena de "Wonder Woman 1984"

¿Habrá una tercera parte?

La posibilidad de “Wonder Woman 3” ya ha estado en discusión desde hace un tiempo y la directora Patty Jenkins ya sabe cómo será una hipotética tercera aventura de Diana.

“Nosotros ya sabemos la historia de ‘Wonder Woman 3’ y algo más, porque hay esa película de las Amazonas también, así que ya lo tenemos todo planeado. Es solo una cuestión de si cambiaremos de idea y de cuándo”, dijo la realizadora en diálogo con Collider en diciembre del 2019.

Sin embargo, la reciente situación de Hollywood por la pandemia del coronavirus y la decisión de Warner Bros. de estrenar todas sus películas del 2021 simultáneamente en su servicio de streaming HBO Max ha cambiado la situación y ha hecho que Jenkins se muestre dudosa en aceptar hacer una secuela.

“Veremos lo que pasará”, dijo al ser cuestionada por el New York Times. “Realmente no se. Se que me gustaría hacer una tercera si las circunstancias fueran las correctas y todavía hubiera la posibilidad de que saliera en los cines. No sé si lo haría si eso no fuera posible”.

De izquierda a derecha, Wonder Woman (Gal Gadot) y Steve Trevor (Chris Pine) en "Wonder Woman 1984". (Foto: Warner Bros.)

¿Dónde ver la película?

La cinta ya ha sido estrenada desde mediados de diciembre en salas de cines de varios países del mundo, incluyendo China y el Reino Unido.

Mientras tanto, en los Estados Unidos, la película estará disponible el 25 de diciembre tanto en cines como en el servicio de streaming HBO Max.

Desafortunadamente para el público peruano, por el momento es imposible ver “Wonder Woman 1984”. Esto es debido a que las salas de cine siguen cerradas mientras intentan encontrar un nuevo acuerdo con el gobierno sobre el protocolo de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19, el cual en su forma actual “hace inviable el modelo de negocio”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

“Wonder Woman 84” - tráiler final | VIDEO

"Wonder Woman 84" - tráiler final | VIDEO