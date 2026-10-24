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El director estadounidense Woody Allen (C) es fotografiado en el rodaje de una película en el centro de Madrid el 21 de octubre de 2026 | (Foto de Thomas COEX / AFP)
El director estadounidense Woody Allen (C) es fotografiado en el rodaje de una película en el centro de Madrid el 21 de octubre de 2026 | (Foto de Thomas COEX / AFP)
/ THOMAS COEX
Por Agencia AFP

El director estadounidense Woody Allen ha elegido las calles de Madrid, que aspira a convertirse en un polo cinematográfico mundial, como escenario de su nueva película, la número 51 de su carrera, cuyo rodaje comenzó este mes.

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