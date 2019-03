"X-Men: Dark Phoenix": fecha de estreno, tráiler, sinopsis y personajes de la nueva película de los mutantes

"X-Men: Dark Phoenix" se basa en el cómic ‘The Dark Phoenix Saga’, de Chris Claremont, que es el capítulo más siniestro y sombrío de la saga de los X-Men. Si bien la nueva película es una adaptación fiel y tiene lugar en los años 90, será escenario de un giro que cambiará irrevocablemente el curso de la franquicia.

Esta película será la última de la saga según la visión del director Bryan Singer. Asimismo, debido a la compra de Fox por parte de Disney podría ser la última del universo de los X-Men tal y como lo conocemos, desde que comenzara en el año 2000 con "X-Men".

"Dark Phoenix" continuará la historia después de los sucesos de "Apocalypse", y se centrará en Jean Grey, una de las mutantes más poderosas del universo de los X-Men, sobre todo luego de despertar al otro ser que lleva en su interior, llamado Phoenix, el cual no solo será peligroso para la humanidad sino para los propios mutantes.

TRÁILER DE “X-MEN: DARK PHOENIX”

El 28 de febrero de 2019, cuando Jessica Chastian era entrevistada en "The Tonight Show With Jimmy Fallon", se reveló el tráiler principal de “Dark Phoenix”, el cual revela la muerte de la mutante Mystique (Jennifer Lawrence).

Sobre la razón que lo llevó a mostrar esa escena en el video, el director Simon Kinberg dijo, “bueno, el proceso de pensamiento detrás de esto era mostrar principalmente que esta es una película que es diferente a otras películas de 'X-Men'. Es una película donde suceden cosas impactantes, donde suceden cosas intensas y dramáticas. La gente no solo se cae de los edificios, se quita el polvo y se va. Hay una realidad en esta película y una consecuencia en esta película. Incluso más que eso, fue para demostrar que Jean / Dark Phoenix es realmente una amenaza para todos, incluidos los X-Men”.

“Tuve muchas emociones al respecto. Obviamente estaba triste por eso, como amigo de Jen (Lawrence), y también como fanático de Jen como actriz. Pero sentí que era lo más fuerte y dramático de la película, y a veces tienes que tomar ese tipo de decisiones difíciles para dar servicio a una historia más amplia. Y la historia más grande realmente es que Jean se está riendo, perdiendo el control porque es más poderosa que cualquier otra persona en el mundo. Para dramatizar eso correctamente, tienes que mostrar una pérdida real, tienes que mostrar un dolor real y una amenaza y amenaza reales. No quise hacer eso haciendo estallar un edificio con personas anónimas en él. Tenía que sentirse realmente personal para los X-Men, y quería que fuera algo que también fracturaría a los X-Men. Mystique es alguien que en nuestro universo ha sido parte de los X-Men y ha sido parte del mundo de Magneto”, agregó.

El primer avance fue mostrado en setiembre del año pasado en exclusiva en el programa "The Late Show", conducido por James Corden. Sophie Turner, quien interpreta a Jean Grey, fue la invitada especial para presentar al mundo el tan esperado avance.

El video de más de dos minutos de duración muestra el gran poder que alcanzará Jean y el peligro en el que pondrá al universo. Además, se incluyen las primeras imágenes de algunos de los personajes, incluyendo al de Jessica Chastain, Smith.

“Sientes que no encajas aquí. Es cierto. No pueden llegar a comprender lo que eres”, le dice Smith a Jean en su primer encuentro. Chastain contó a EW que su personaje es clave en la transición de Jean al Phoenix, una mutante capaz de destruir poblaciones enteras.

SINOPSIS DE “X-MEN: DARK PHOENIX”

En "Dark Phoenix", los X-Men se enfrentan a su enemigo más formidable y poderoso: uno de los suyos, Jean Grey. Durante una misión de rescate en el espacio, Jean casi muere cuando es golpeada por una misteriosa fuerza cósmica. Una vez que regresa a casa, esta fuerza no solo la hace infinitamente más poderosa, sino mucho más inestable. Luchando con esta entidad dentro de ella, Jean desata sus poderes de maneras que no puede comprender ni contener.

Con Jean fuera de control y lastimando a los que más ama, se comienza a desenredar el mismo tejido que mantiene unidos a los X-Men. Ahora, con esta familia desintegrándose, deben encontrar la manera de unirse, no solo para salvar el alma de Jean, sino también para salvar nuestro planeta de los alienígenas que desean armar esta fuerza y gobernar la galaxia.

MAGNETO Y SU REFUGIO PARA MUTANTES



Durante un panel en Ace Comic Con, Michael Fassbender, quien interpreta a Magneto, habló sobre los intentos de su personaje por construir un refugio para mutantes en Genosha y sobre su rol en "Dark Phoenix".



¿Quién atacó al equipo de Magneto? (Foto: 20th Century Fox) ¿Quién atacó al equipo de Magneto? (Foto: 20th Century Fox)

El actor explicó que "Genosha es una buena idea y siempre es lo mismo con Magneto, no puedes discutir sus filosofías de alguna manera, pero sus métodos, por supuesto, son muy extremos. Pero lo que ha hecho en Genosha es bastante bueno porque está como salido del conflicto, si quiere, y dijo: 'muy bien, solo dennos este lugar que es nuestro y solo déjenos ser, ser seres autosuficientes, y cualquiera que esté dispuesto a no llevar la violencia al área y colaborar y hacer su parte, entonces tienen un hogar allí y son bienvenidos”.

"Y creo que es una filosofía bastante buena. Y solo hay algo que sucede fuera de Genosha que lo arrastra lejos de este lugar que él creó. Pero fue genial cuando (el director) Simon Kinberg estaba desarrollando Genosha y estábamos caminando alrededor de él y es como, es una especie de comunidad autónoma y autosuficiente. Es bastante hermoso. Pero, por supuesto, ves el otro lado de él una vez que toma la decisión de hacer algo, es ir a lo grande", agregó.

NUEVOS PODERES DE TORMENTA



En el ACE Comic Con en Phoenix, Alexandra Shipp, quien da vida a Strom / Tormenta, reveló que su personaje mostrará algunas habilidades nuevas. "Muchos poderes nuevos, es muy bueno. Obviamente no es nuevo para Storm, pero es nuevo para nosotros como público, visualmente. Ella realmente desordena a algunas personas. Es muy bueno", afirmó.



Asimismo, explicó cómo planea que Storm se vuelva más y más como la versión de Halle Berry en la película original de 2000. "Para mí, cuando obtuve ‘Apocalypse’ por primera vez, quería hacerlo para que pudieras ver un poco de continuidad entre mi versión de Storm y la versión de Halle. Y 'Dark Phoenix' está ambientado en los años 90, por lo que está un poco más cerca de la tormenta de principios de la década de 2000”.

"Me encantó el hecho de que no tuve que afeitarme la cabeza nuevamente, a pesar de que me moría por afeitarme la cabeza. Realmente me gustaba ducharme y que el agua me golpeara el cuero cabelludo, y lo bien que me sentí ... es muy liberador. Y también, es un desglose total de tu feminidad y te permite demostrar que, como mujer, no eres tu cabello. Pero me encanta que estemos construyendo eso, especialmente en 'Dark Phoenix', y puedes ver un lado más natural de ella", agregó.

Seems like #DarkPhoenix poster got leaked. (Fox, Fox Fox.....)

Pretty good design, tho once again Fox is selling a sequel as a Charles-Magneto conflict, this time because of Jean 🙄

They just cant let it go pic.twitter.com/x6EHFuQLkv — X-Men SAGA (@XMenSaga) 26 de febrero de 2019

¿QUÉ SUCEDE EN LOS CÓMICS?

En los años 70, el legendario escritor de los X-Men Chris Claremont subió las apuestas para la serie cuando decidió darle un nuevo poder a Jean Grey con la intención de convertirla en una especie de Thor: una fuerza que podría contrarrestar amenazas cósmicas. Sin embargo, en 'The Dark Phoenix Saga', publicada entre enero y octubre de 1980, ella termina convirtiéndose en el principal peligro para el universo.

En 'Dark Phoenix Saga', la Phoenix Force termina por convertirse en el Dark Phoenix tras ser manipulada por el mutante Mastermind. Y como Dark Phoenix, un ser de poder insaciable, la doble de Jean Grey – la verdadera descansa en un ‘capullo’ en el fondo del mar – se sale de control y uno de sus primeros crímenes es consumir el poder de una estrella, destruyendo a toda una raza en el camino.

Alertados por los ocurrido, los Shi’Ar, una civilización alienígena, se levantan. Como dentro de su cultura siempre se habló del Dark Phoenix como “el fin de todo lo que es”, Lilandra decide detenerla a toda costa y a pesar de que el Phoenix vuelve en sí – rompe el control de Mastermind –, los extraterrestres refieren que el riesgo es demasiado grande y deciden matarla.

Al final de 'Dark Phoenix Saga', los X-Men enfrentan a la guardia imperial de Shi’Ar para salvar a Jean y cuando Cyclops es herido en el combate, el lado malvado del Phoenix resurge, pero antes de estallar por completo, esta se suicida.

Esta es la tapa de 'The Dark Phoenix Saga' (Foto: Marvel Comics) Esta es la tapa de The Dark Phoenix Saga (Foto: Marvel Comics)

PERSONAJES Y ACTORES

Jean Grey (Sophie Turner) es una mutante que tiene miedo de sus poderes telepáticos y telequinéticos y es una de las estudiantes más preciadas de Charles Xavier.

La versión joven de Jean Grey (Summer Fontana)

Charles Xavier / Profesor X (James McAvoy) es un telépata y fundador de la Escuela Xavier para Jóvenes Talentos.

Scott Summers/ Cíclope (Tye Sheridan) es un mutante que dispara rayos ópticos incontrolables y destructivos. Para evitar destruir todo a su alrededor lleva una visera o gafas de sol. Además, es el hermano menor de Havok y líder del equipo mutante.

Ororo Munroe/ Storm (Alexandra Shipp) es la nueva estudiante en la Mansión-X y tiene la capacidad de manipular el clima.

Erik Lensherr / Magneto (Michael Fassbender). Este poderoso mutante puede controlar los campos magnéticos y manipular el metal. Mejor amigo de Xavier, aunque a veces también su rival.

Raven Darkholme / Mystique (Jennifer Lawrence). Ella tiene la capacidad de cambiar de forma.

Hank McCoy / Bestia (Nicholas Hoult) tiene la piel azul, pies prensiles y capacidades físicas sobrehumanas. Mientras es maestro en la escuela de Xavier, construye inventos para los estudiantes con problemas.

Peter Maximoff / Quicksilver (Evan Peters) es hijo de Magneto y puede moverse, pensar y percibir a velocidades inhumanas.

Kurt Wagner/Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) es un mutante alemán de apariencia azul que puede teletransportarse.

Smith (Jessica Chastain) es el seudónimo que un ser alienígena con la capacidad de cambiar aspectos físicos utilizará para aparentar ser un agente.

Luna (Kota Eberhardt)

John Grey (Scott Shepherd)

Mortimer Toynbee/Toad (Evan Jonigkeit)

Ink (Gregg Lowe)

Piotr Rasputin/Colossus (Daniel Cudmore)

Bishop (Lamar Johnson)

En una entrevista con EW, Jessica Chastain dijo que su personaje “es mucho más lista de lo que somos nosotros. Se da cuenta de que puede utilizarla (a Jean) para manipular este mundo, para volverlo en su contra”.

Este es su primer papel en una franquicia de superhéroes, y ella tenía una propuesta muy concreta para el director de la película: “No sé si te parece bien, pero me la imagino como un veterinario que te dice que tienes matar a tu perro. Ella tiene algo muy frío en su interior. Le encantó (a Kinberg) y comenzamos a desarrollar al personaje desde ahí”.

Por otro lado, la actriz Olivia Munn confirmó en Entertainment Tonight Canada que no tiene ningún papel en “X-Men: Dark Phoenix”. “No puedo decir nada porque la última vez que dije un poco me enviaron una nota. Pero no estoy en ello (…) Estaba filmando 'Predator' en ese momento, así que no tuve tiempo de filmarlo y no estoy en él”, contó la actriz.

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Simon Kinberg

Dirección artística: Veronique Meunier

Producción: Lauren Shuler Donner, Simon Kinberg y Bryan Singer

Guion: Simon Kinberg

Diseño de producción: Claude Paré

Música: Hans Zimmer

Fotografía: Mauro Fiore

Montaje: John Ottman, Michael Louis Hill

Vestuario: Daniel Orlandi

Sophie Turner es Jean Grey (Foto: 20th Century Fox) Sophie Turner es Jean Grey (Foto: 20th Century Fox)

FECHA DE ESTRENO DE “X-MEN: DARK PHOENIX”

Originalmente, “Dark Phoenix” estaba programada para estrenarse en noviembre del 2018, pero ahora se sabe que llegará en junio del 2019. En una entrevista con EW, el director explicó los motivos de este retraso.

“Bueno, fue una combinación de cosas. Uno, noviembre siempre fue una fecha de lanzamiento muy ambiciosa para nosotros, dada la cantidad de efectos visuales y la complejidad de los efectos visuales en esta película. Cuando sentimos que no podríamos completar la película al nivel que queríamos completarla desde el punto de vista de los efectos visuales, consideramos moverla de noviembre a febrero. Entonces, debido a la forma en que el calendario internacional era para nosotros y la rapidez con la que pudimos obtener materiales para otros territorios, sentimos que febrero no solo se convirtió en un desafío, sino que no fue necesariamente la mejor ventana internacional para la película. Está muy cerca de 'Captain Marvel'. El estudio comenzó a sentir que la película era tan masiva que podía competir con esas películas. Así que comenzamos a analizar el potencial de las fechas de verano, y el 7 de junio se destacó como una fecha que podríamos tener para nosotros mismos. Sin embargo, son muchas semanas después de 'Avengers', por lo que no habrá habido una película de cómics por un tiempo, y nuestra esperanza es que la gente esté emocionada de ver otra”.