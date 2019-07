"X-Men": ¿Es "Dark Phoenix" el mayor fracaso de la saga?

Con más de un mes en carteleras "X-Men: Dark Phoenix" podría terminar siendo una mayor decepción para 20th Century Fox que su casi universalmente odiado reboot de los "Fantastic Four" en el 2015.

Forbes reporta que el el filme terminará recaudando alrededor de US$250 millones en taquillas alrededor del mundo, lo menor en toda la historia de la franquicia. Según datos de Box Office Mojo "Deadpool" se mantiene a la cabeza con US$783 millones, mientras que el primer "X-Men" (2000) recaudó US$296 millones, aunque el monto sería más si tomáramos en cuenta la inflación.

El filme fue dirigido por Simon Kinberg y presenta un elenco con estrellas como Michael Fassbender, Jennifer Lawrence y Sophie Turner ("Game of Thrones") como Jean Grey. Basado en la famosa saga de Dark Phoenix, en el cómic los X-Men se enfrentan a esta entidad luego de un accidente durante misión espacial.

Lo que es peor, la cinta tuvo un presupuesto de US$200 millones, por lo que las ganancias totales por el filme son solo de un 20%. Usualmente para que una película sea considerada un éxito por Hollywood esta debe recaudar el doble de lo que costó hacerla.

"Fantastic Four" (2015) recaudó un más humilde US$168 millones, pero su presupuesto fue de US$120 millones, lo que significa que Fox recuperó al menos 29% de su inversión.

Aunque puede ser un magro consuelo para Kinberg, "Dark Phoenix" al menos tuvo una mejor recepción por parte de los críticos que "Fantastic Four" (2015), manteniendo un 23% de frescura en el sitio Rotten Tomatoes frente a 9% del reboot. Por supuesto, esto es 24 puntos porcentuales menos que la antes 'peor' película en la franquicia: "X-Men: Apocalypse" (47%).

"Dark Phoenix" marca el final de este ciclo de películas de "X-Men", al menos así lo afirmó su director Simon Kinberg en una entrevista con Comicbook.com. "Mi enfoque en esta película fue que era la culminación de 20 años de tramas. (...) Incluso le propuse al estudio de que esta sea la culminación de este ciclo de historia sobre los X-Men", indicó.

"Habrán más películas de los X-Men en el futuro, no tengo duda, pero en este ciclo en particular con este elenco, siento que hemos hecho lo que "Game of Thrones" y "Avengers: Endgame" han hecho y los hemos visto superar un nuevo reto, sobrevivir y cabalgar hacia el atardecer", concluyó.

Como se recuerda Disney adquirió Fox y todas sus propiedades al inicio del año. Sin embargo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, resaltó que no debemos esperar a los X-Men y los Fantastic Four por algún tiempo en el Universo Cinemático de Marvel.