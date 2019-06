"X-Men": Sophie Turner y más actrices que se volvieron estrellas de acción | FOTOS

Los últimos 10 años han sido buenos para las películas de acción: las interpretaciones, los efectos especiales y el esfuerzo físico de los actores y actrices han contribuido a que las cintas destaquen en la industria cinematográfica. Este jueves seis de junio, se estrena la nueva cinta de "X-Men", "Dark Phoenix" que tendrá como protagonista a Sophie Turner, por esa razón, recordamos a todas las actrices que han triunfado en un género que parecía ser solo de los varones.



Una de las estrellas que la rompen en este género es Scarlett Johansson, quien se encuentra rodando "Black Widow". La estadounidense ha realizado varias cintas de acción desde que interpretó al personaje "Viuda negra" en la película "Iron Man 2", del Universo Cinematográfico de Marvel.

Ha tenido roles en las películas de acción "The Avengers", "Captain America: The Winter Soldier", "Lucy", "Avengers: Age of Ultron", "Capitán América: Civil War", "Ghost in the Shell", "Avengers: Infinity War", "Avengers: Endgame".

La actriz Jennifer Lawrence también se ha ganado un lugar en esta lista gracias a las sagas "X-Men" y "Juegos del hambre". Otra de las intérpretes que ha participado en una saga de acción, es Shailene Woodley, quien ha protagonizado la trilogía "Divergente".

Las actrices Gal Gadot y Brie Larson se han convertido en superheroínas. Gadot se convirtió, desde el 2016, en "Wonder Woman" del mundo DC Cómic; y Larson es "Captain Marvel" desde el 2019. Antes de esas películas, ambas han tenido guiños en diferentes películas de acción, pero fueron estos éxitos de taquillas que las coronaron como estrellas de acción.

Daisy Ridley y Emilia Clarke, ambas estrellas de la saga de "Star Wars", se han preparado para mostrar sus mejores dotes en pelea en las cintas del universo creado por George Lucas. Clarke además se convirtió en la aguerrida Sarah Connor en "Terminator: Génesis".

Krysten Ritter incursionó en las series de acción gracias al Universo Cinematográfico de Marvel. La estadounidense interpreta a Jessica Jones en la una ficción homónima de Netflix y Marvel y en la serie "The Defenders". Finalmente, la actriz Zoe Saldaña ha protagonizado filmes como "Avatar", "Guardianes de la Galaxia", "Avengers", "Colombiana" y entre otros.