Yalitza Aparicio: así era la vida de la actriz de "Roma" antes de alcanzar la fama y de ser nominada al Oscar

Yalitza Aparicio: fotos de la actriz de "Roma", antes y ahora | Yalitza Aparicio vive un auténtico cuento de hadas desde que el cineasta Alfonso Cuarón la descubrió para que protagonice "Roma", una película que a mediados de febrero de 2019 consiguió 10 nominaciones al Oscar y por la que Yalitza, mexicana de 25 años, compite por la estatuilla a la mejor actriz. Aparicio también ha acaparado portadas de medios importantes en el mundo e, incluso, de reconocidas revistas de moda.

El próximo 24 de febrero, Yalitza Aparicio sabrá si se llevará ese premio a casa, pero antes deberá superar a Lady Gaga ("A Star Is Born"), Glenn Close ("The Wife"), Olivia Colman ("The Favourite") y Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive me?"), las otras nominadas en la misma categoría,

En "Roma", Yalitza interpreta a una empleada del hogar de nombre Cleo, personaje que está basado en Liboria Rodríguez, la niñera que cuidó y crió al cineasta mexicano y director de la película de Alfonso Cuarón, y por este trabajo, la también profesora ha llegad a donde jamás creyó que llegaría. Para Yalitza, el oficio de actriz parecía muy lejano y el Oscar ni siquiera aparecía en sueños.

"No era algo que realmente yo quería o que había soñado. Debido a tu nivel socioeconómico o a tu cultura crees que no puedes aspirar a ser actriz, a participar en este medio que suena como algo de fantasía", declaró a los medios la joven mexicana.

Tras enterarse de su nominación al Oscar, Aparicio dijo sentirse muy contenta y que la nominación “fue algo sorprendente y espero que muchas personas estén contentas ya que ‘Roma’, como película, tiene varias nominaciones y se va hablar mucho de lo que se hace en México y eso es importante”.

Yalitza Aparicio nació el 11 de diciembre de 1993 en Heroica Ciudad de Tlaxiaco, un pequeño pueblo del estado de Oaxaca (México). Su madre es triqui y su padre, mixteco, aunque este decidió no enseñarle su idioma a ninguno de sus hijos por temor a que fueran discriminados.

Antes de protagonizar "Roma", la joven de 25 años era maestra de preescolar y al momento del casting estaba desempleada y solo ganaba un dinero extra ayudando a su hermana a elaborar piñatas.

A continuación, te mostramos una serie de fotos de la vida de Yalitza en Tlaxiaco, de realizar la película mexicana y después de su estreno. Sin dudas, su vida cambió para siempre:

Yalitza Aparicio, antes de "Roma"

Yalitza Aparicio después de "Roma

¿Cómo consiguió el papel que cambiaría su vida para siempre?

Hace casi tres años, Yalitza acompañó a su hermana Edith a un casting que hacían en su pueblo. Como no se sabía de qué traba el proyecto o quién lo dirigía, los pobladores comenzaron a sospechar que podría ser un caso de trata de mujeres. Aun así, Yalitza hizo la audición, debido a que su hermana se sintió mal por su avanzado estado de gestación, y después hizo muchas otras hasta convertirse en Cleo. Se parecía a ella -uno de los requisitos para el papel era la apariencia, la actriz elegida debía parecer a Libo, el verdadero nombre de Cleo- y actuaba como nadie más.

Para el papel en "Roma", Yalitza Aparicio debió aprender a hablar mixteco, esa lengua que su padre le negó de niña, por lo cual recurrió a Nancy García, una mujer que conoció en la comunidad donde Yalitza estudiaba para ser educadora, y a la cual recomendó para el papel de Adela.

Antes de filmar, la actriz se reunió con Libo, quien, según Cuarón, llora cada vez que ve la película. "Me contó solamente cómo llegó a la casa, cuál era la relación con la familia, pero se quedó hasta ese punto", recordó Yalitza.

La joven actriz contó en algunas entrevistas que no le gustaba hablar en público ni que le tomaran fotografías, pero después de su participación en "Roma" se ha convertido en portada de reconocidas revistas de moda como Vogue (en su edición local) y Vanity Fair. En la edición de enero 2019 de la revista Vogue México relata su vida antes de la actuación y a la par, enfrenta los ataques que ha sufrido desde los peores sectores de su país: los racistas y clasistas, a quienes prefiere ignorar.