"Yesterday": Una película sobre los Beatles sin los Beatles | VIDEO

Cuando Jack (Himesh Patel) despierta, nota que nadie sabía quiénes son los Beatles. Ni siquiera Google arroja datos sobre ellos. Él es la única persona que los recuerda y no tienen idea por qué. Es así que, decidido a cambiar su vida, Jack saca ventaja de la situación y empieza a tocar canciones como "Yesterday" o "Let It Be", para sorpresa de quienes los escuchan. Le dicen que sus composiciones son geniales. No pasará mucho tiempo para que deje su pequeña ciudad en Gran Bretaña y se mude a Los Ángeles para convertirse en un músico famoso, una auténtica estrella.

Así comienza "Yesterday", la nueva cinta de Danny Boyle y Richard Curtis que juega con la idea de un mundo que jamás conoció a los Beatles. Un hecho que, en tiempos de virales en las redes sociales, puede dejar cortos los excesos de la beatlemanía. La cinta todavía no tiene fecha de estreno.

La comedia marca el estilo de esta producción. En el tráiler que fue lanzado ayer se ve, por ejemplo, cómo uno de los personajes menciona a "Fix You" de Coldplay como "una de las mejores canciones jamás escritas", e incluso la aparición de Ed Sheeran –parodiándose a sí mismo en su faceta de productor musical– tratando de cambiar la letra de "Hey Jude" por "Hey dude".

Puedes ver el tráiler aquí:

Trailer de "Yesterday".

Apuesta a ganador

"Yesterday" tiene todo para convertirse en un suceso. La dirigen los cineastas Danny Boyle (recordado por "Trainspotting" y la ganadora del Óscar "¿Quién quiere ser millonario?) y Richard Curtis (guionista de "Cuatro bodas y un funeral" y director de "Love Actually"), cuya presencia asegura un buen resultado cinematográfico.

La trama también es una de sus fortalezas. Además de jugar con la idea de la inexistencia de los Beatles, también parece funcionar como una comedia romántica, pues tal como se ve en el tráiler, el máximo deseo de Jack es quedarse con el amor de su vida. De seguro se convertirá en una de las cintas más esperadas de la temporada.