El nuevo adelanto de la película "Ant Man and the Wasp" ya está en YouTube, donde se muestra qué hacía el Hombre Hormiga mientras las consecuencias de la Civil War se sentían en todo el Universo Marvel.

Disponible en el canal YouTube de Marvel Entertainment, el tráiler de "Ant Man and the Wasp" muestra que la tecnología de Hank Pym (Michael Douglas) fue robada. En esa circunstancia aparece la criminal Ghost (Hannah John Kamen), capaz de atravesar las paredes.

Eso llevará al Hombre Hormiga (Paul Rudd) y a su compañera de aventuras, la Avispa (Evangeline Lilly), a una búsqueda en la que cambiar de tamaño solo será una parte del trabajo. También volverá Luis (Michael Peña), a quien parece irle muy bien en la vida.

—Los antecedentes por el nuevo tráiler—

Por medio de un video promocional en redes sociales, el elenco de "Avengers Infinity War" se hace la pregunta que todos los fans de los personajes interpretados por Paul Rudd y Evangeline Lilly tienen en mente:

Scarlett Johansson: ¿Dónde están el Hombre Hormiga y la Avispa?

Benedict Cumberbatch: ¿Los viste? yo no los vi.

Anthony Mackie: ¿Dónde estaba el Tic Tac?

​Pom Klementieff: Buena pregunta.

Letitia Wright: No. O sea, en serio. No tengo idea.​

Tras dichas líneas, los protagonistas de "Ant Man and the Wasp" aparecen en pantalla y se miran mutuamente, como si conocieran el secreto. Entonces aparece el anuncio: el tráiler llega este martes 1 de mayo.

El primer tráiler de "Ant Man and the Wasp" muestra que los héroes serán perseguidos por Ghost (Hannah John-Kamen), villana que puede atravesar las paredes. La cinta también contará con la participación de Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), la Avispa original; y el científico Bill Foster (Lawrence Fishburne), quien en los cómics es el héroe Goliath.

Mientras tanto, la cinta reveló un nuevo póster en redes sociales:

"Ant Man and the Wasp" - póster. (Foto: Marvel Studios) marvel

DATO

"Ant Man and the Wasp" llega a los cines de todo el mundo en julio. En marzo del 2019 se estrenará "Captain Marvel".