En el Universo Marvel, Wakanda es la nación más poderosa del mundo, pero también la más misteriosa. Con el objetivo de proteger sus recursos y tecnología, no deja entrar fácilmente a extranjeros. En "Black Panther", próxima cinta de la saga de héroes, el enemigo proviene de casa.

En el nuevo adelanto para TV de "Black Panther", disponible en el canal YouTube de Marvel Entertainment, el rey de Wakanda T'Challa (Chadwick Boseman) lucha contra Erik Killmonger (Michael B. Jordan), quien busca controlar el país y con ello las reservas de vibranium, el mineral más valioso del mundo.

Fuente: Marvel Entertainment (YouTube)

Estrenado durante la ceremonia del Grammy 2018, el spot de "Black Panther" incluye el tema "All The Stars", del álbum producido por Kendrick Lamar para la película. La lista final de canciones aún no se revela, pero la espera está cerca de terminar, pues el disco sale a la venta el 9 de febrero.

Pero Killmonger no será el único villano a enfrentar en la cinta. Allí también aparecerá Ullyses Klaw (Andy Serkis), traficante de vibranium cuyo brazo metálico (el verdadero se lo cortó Ultron) pondrá en aprietos al héroe de Wakanda.

La historia de T'Challa continuará en "Avengers: Infinity War", donde tendrá que defender Wakanda del ataque de Thanos. No estará solo, pues recibirá la ayuda de Hulk, Black Widow, M'Baku, el Soldado de Invierno, el Capítán América, etc.

MÁS DATOS

Este lunes por la noche se lleva a cabo la alfombra roja de "Black Panther" en Los Ángeles, California.

La película llega a cines de Estados Unidos el viernes 16 de febrero, jueves 22 en Perú.