Freddie Mercury no fue solamente un talentoso compositor y cantante. También fue un huracán en el escenario con una personalidad tan definida que dejó para siempre su huella en la historia del rock. Rami Malek, la estrella de la serie "Mr. Robot", asumió el reto de personificarlo en una biopic llamada "Bohemiam Rhapsody", cuyo primer tráiler ya está disponible en YouTube.

Al ver el avance es imposible no prestarle especial atención a los movimientos, gestos y acento que emplea el actor para darle vida a Freddie Mercury, un rol que Malek sabe podría ser determinante para su carrera. "Cuando conseguí el papel inmediatamente supe que podría ser un momento que definiría mi carrera. Después pensé: 'También podría destruirla si no lo hago correctamente'", dijo en una entrevista con la "Rolling Stone":

De momento, el avance en YouTube ya permite sondear las reacciones del público: más de 30 mil 'me gusta', contra 300 'no me gusta. Mira el tráiler y opina:

Tráiler de "Bohemian Rhapsody", filme sobre Freddie Mercury con Rami Malek. (Fuente: YouTube)

"Bohemian Rhapsody" está dirigida por Dexter Fletcher y Bryan Singer. El filme narrará el ascenso de la banda Queen por medio de sus canciones más icónicas, así como la manera en la que la vida de Mercury "se sale de control", según apunta la descripción de la película difundida por la agrupación.

"Bohemian Rhapsody" llegará al Perú el 1 de noviembre.