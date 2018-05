"Deadpool 2" está cada vez más cerca de estrenarse y, como parte de su inusual campaña de márketing, el antihéroe apareció en un videoclip con Celine Dion, cantante canadiense que se hizo famosa en todo el mundo por interpretar el tema de "Titanic". El video se encuentra en YouTube.

Disponible en el canal YouTube (VEVO) de Celine Dion, el videoclip muestra a la cantante en lo que parece ser una producción como cualquier otra. Pero el resultado no tarda en mostrar que es algo distinto, pues el mercenario mutante aparece con escenas de la película.

Por si esto fuera poco, Deadpool llega al escenario, donde baila con movimientos… únicos. La canadiense, por su parte, sigue con su impecable interpretación. Entonces termina el viodeo y llega el chiste obligatorio:

Deadpool: "Esa fue la interpretación más hermosa que he visto en mi vida".

Celine Dion: "Gracias, muchas gracias".

Deadpool: "Tenemos que hacerla otra vez".

Celine Dion: "Ok. ¿Por qué?

Deadpool: "Es demasiado buena, esto es "Deadpool 2", no "Titanic". Eres como un 11, tenemos que bajarte a un 5, cinco y medio a lo mucho".

"Deadpool 2" sigue al mutante mercenario Wade Wilson (Ryan Reynolds), quien arriesga su vida y la de sus amigos para salvar a un muchacho con superpoderes que es perseguido por el rudo Cable (Josh Brolin), viajero del tiempo con motivaciones misteriosas.

DATO

Al cierre de este artículo, el videoclip YouTube de Celine Dion y Deadpool ha sido visto más de 50 mil veces.

"Deadpool 2" llega a los cines de Perú el jueves 17 de mayo, viernes 18 a Estados Unidos.