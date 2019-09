Jennifer Lopez comparte nuevo tráiler de "Hustlers" a días de su estreno | VIDEO

Jennifer Lopez utilizó sus redes sociales para compartir un nuevo tráiler de "Hustlers", película basada en hechos reales que protagoniza y que contará con un elenco completamente femenino.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la diva del Bronx sorprendió a todos con un nuevo adelanto que muestra nuevas escenas de la cantante junto a Cardi B. Además, también se presenta a Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart y Lizzo.

La cinta estrenará el próximo 13 de septiembre en Estados Unidos y marcará, más allá del regreso de JLo a la gran pantalla, el debut cinematográfico de la rapera Cardi B, quien se ha convertido en una revelación del hip-hop gracias a su disco "Invasion of Privacy" (2018) y a canciones muy exitosas como "Bodak Yellow" y "I Like It".

Cabe señalar que Jennifer López, además de ser la protagonista de "Hustlers", hizo las veces de productora, labor detrás de las cámaras donde también estarán involucrados el actor Will Ferrel y el director Adam McKay.

Lorene Scafaria es la guionista y directora del filme que narra la historia real de un grupo de strippers de Nueva York que estafan a sus clientes, muchos de ellos directivos e inversores de Wall Street.

El filme, a propósito de lo visto en el nuevo tráiler, está basado en el artículo "The Hustlers at Scores", publicado por Jessica Pressler en New York Magazine.