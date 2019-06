"El rey león": nuevo tráiler revela la canción de Simba y Nala en voces de Beyoncé y Donald Glover | VIDEO

Uno de los estrenos más anticipados para julio es el remake de "El rey león". Y si bien ya se han lanzado varios adelantos de lo que será el filme, Disney captó la atención de los fans este domingo al compartir en YouTube un nuevo tráiler en el que se escucha por primera vez la versión de "Can You Feel The Love Tonight?" de Beyoncé y Donald Glover.

►"El Rey León": revelan nuevas imágenes de la esperada película

►"El Rey León": revelan nuevos pósters de los personajes principales

Como es sabido, los artistas le pondrán voz en la película a Nala y Simba, los personajes que, al descubrir su amor, interpretan esta tonada compuesta por Elton John con letra de Tim Rice.

En YouTube, esta nueva versión de "Can You Feel The Love Tonight?" ya ha generado grandes expectativas entre los fans de "El rey León". Escúchala aquí y opina:

"Can You Feel The Love Tonight?", de "El rey León". (Fuente: YouTube)

El remake de "El rey león" sigue la línea de Disney de actualizar y reinventar sus clásicos en búsqueda de una audiencia más contemporánea. Ya han llegado a las pantallas las versiones 'live action' de "El libro de la selva", "Aladino" y "La bella y la bestia".

Se espera que esta nueva apuesta cinematográfica se convierta en un éxito de taquilla. De momento su primer tráiler en YouTube ya tiene un récord: el debut más visto de Disney en YouTube en 24 horas.

"El rey león" se estrenará el 19 de julio en los Estados Unidos.

Esta es la versión original de "Can You Feel The Love Tonight":

Y esta es la versión de su autor, Elton John: