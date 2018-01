El delincuente reformado Scott Lang pagó caro aliarse con el Capitán América en la Civil War. Luego de pasar una temporada privado de su libertad, se reencontró con su hija, pero un nuevo peligro le causará problemas en "Ant Man and the Wasp", cuyo primer tráiler ya está en YouTube en marco del Super Bowl LII.

Subido a los canales oficiales YouTube de Marvel Studios, el adelanto de "Ant Man and the Wasp" muestra que Lang (Paul Rudd) y Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) lucharán juntos mientras son perseguidos por la Policía, el FBI e incluso delincuentes.

Fuente: Marvel Latinoamérica Oficial (YouTube)



El tráiler de la cinta incluye las primeras apariciones de Lawrence Fishburne como el doctor Bill Foster, quien en los cómics es conocido como Goliath; así como la villana Ghost, cuyo traje le da súper poderes. Ella será interpretada por Hannah John-Kamen.

Dirigida por Peyton Reed, "Ant Man and the Wasp" volverá a incluir humor basado en las habilidades de sus personajes, quienes no solo pueden cambiar de tamaño a voluntad, sino hacer lo mismo con otros objetos, sean automóviles e incluso un dispensador de caramelos de Hello Kitty. Además, es una comedia romántica.

Se espera que este tráiler de "Ant Man and The Wasp" también se transmita durante el Super Bowl LII, el mayor evento deportivo de Estados Unidos este 2018, donde los equipos de fútbol americano Eagles y Patrios se enfrentan.

DATOS

"Ant Man and The Wasp" llega a cines de Estados Unidos el 6 de julio. Dos meses antes se estrenará "Avengers: Infinity War", la cinta más esperada de Marvel Studios.

Es posible que durante el Super Bowl LII Marvel Studios también revele un nuevo adelanto de "Infinity War".