El último miércoles The Hollywood Reporter, sorprendía al revelar que Henry Cavill, que ha interpretado a Superman en tres películas para el estudio Warner Bros., no volverá a interpretar al hombre de acero.

Según fuentes de la revista, el actor británico ha colgado la capa definitivamente tras aparecer en "Man of Steel" (2013), "Batman v. Superman" (2016) y "Justice League" (2017). Aunque el estudio no se ha pronunciado al respecto, Henry Cavill, publicó un curioso video en sus redes sociales donde rompe su silencio sobre la estabilidad de su personaje.

A través de un clip cuyo fondo musical es un vals clásico entonado por mascotas, el actor muestra una figurita de Superman que eleva y luego guarda. "Hoy fue un gran día", escribió en la leyenda de la grabación.

El estudio intentó recientemente contar con Cavill para una pequeña aparición en "Shazam!", un título del universo cinematográfico basado en los cómics de DC, de estreno en abril del próximo año, pero las negociaciones entre los representantes del intérprete y el estudio no llegaron a buen puerto.

Esa gestión, aparentemente, habría llevado a Warner Bros. a no contar más con el actor para interpretar al personaje.



Por otro lado, el estudio no tiene previsto crear otra película centrada en Superman hasta dentro de varios años, agregó la misma fuente de The Hollywood Reporter.

SUPERMAN A TRAVÉS DEL TIEMPO

Siete actores se han puesto, desde 1948, la capa de Superman para ser más rápido que una bala y capaz de saltar un rascacielos de un solo impulso.

A continuación, una lista, en videos publicados a través de YouTube, de los actores que se han puesto en la piel del superhéroe de DC.

Kirk Alyn

Tenía 38 años cuando interpretó al héroe en las series del superhéroe y su secuela Atom Man VS Superman. En la primera entrega los cables que lo hacían “volar” eran visibles y entonces se optó por usar animación cuando surcaba los cielos.

George Reeves

Duró cuatro temporadas (1952-1956) como el Hombre de Acero. La primera había quedado "enlatada" ante la falta de patrocinadores, pero cuando salió, se convirtió automáticamente en un boom. Se llegó a quejar de bajo sueldo. Murió de un balazo en la cabeza, presumiéndose suicidio.

Christopher Reeves

Con los efectos especiales de fines de los setentas y por vez primera a color, el público podía ver en pantalla grande la capa roja y maya azul. De 1978 a 1987 participó en cuatro filmes del superhéroe.

Gerard Christopher

No fue precisamente a Superman sino a Superboy a quien Gerard Christopher interpretó durante 1989 y 1992. La serie estuvo 4 temporadas al aire y fue bien recibida por el público de la época.

Dean Cain

Surgió en la serie televisiva "Loise y Clark: Las nuevas aventuras de Superman", de 1993. Se centraba básicamente en la relación entre ambos periodistas, sin dejar de lado los actos heroicos. La producción concluyó en 1997.

La serie batió records de audiencia y sus protagonistas Dean Cain y Teri Hatcher ( Lois) saltaron a la fama gracias a ella.

Dean Cain, en una escena de "Lois and Clark: The New Adventures of Superman". (Video: YouTube)