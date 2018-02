Marvel coprodujo la más reciente película de acción real de "Spiderman", pero eso no significa que Sony Pictures deje de tener control sobre la franquicia. Así, este jueves llegó a todo el mundo vía YouTube el primer adelanto de la esperada "Venom".

Fuente: Sony Pictures Latinoamérica (YouTube)

UN VILLANO COMPLEJO

El miércoles último los canales oficiales de "Venom" anunciaron que el tráiler llegaría el jueves 8 de febrero. Para ello se difundió el primer póster de la película, una imagen de fondo negro con dos manchas blancas que, en realidad, son ojos.

Venom es un villano de Spiderman de orígenes extraterrestres que no puede subsistir sin un huésped: una relación simbiótica, de mutuo beneficio. En el cómic, cuando Peter Parker rechaza al simbionte, este encuentra al reportero renegado Eddie Brock, junto al cual crea la personalidad de Venom.

En un evento especial para fans el director de la cinta, Ruben Fleischer, dijo que la película incluirá "acción ruda, humor negro y una gran performance por parte del protagonista, Tom Hardy"; nominado al Oscar por su trabajo en "The Revenant".

La cinta se basará principalmente en los cómics "The Lethal Protector" y "Planet of the Symbiotes". Dichas historias tienen en común que Venom debe enfrentar a seres similares a él, pero mucho más violentos.

¿Venom pertenece al Universo Cinematográfico de Marvel? Responder esa pregunta es difícil, pues si bien Kevin Feige de Marvel Studios (Disney) dijo que la cinta estará separada, Amy Pascal de Sony Pictures indicó lo contrario.

"(Las películas) toman parte en el mundo que estamos creando ahora para Peter Parker. Habrá (producciones) adjuntas, podría haber diferentes locaciones, pero estarán de todas maneras en el mismo mundo. Y estarán conectadas", sostuvo. También indicó que Spiderman, interpretado por Tom Holland, podría aparecer en "Venom" y otras cintas producidas solo por Sony.

DATO

"Venom" llega a Estados Unidos el viernes 5 de octubre del 2018.