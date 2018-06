Han pasado un par de meses desde que fue lanzado el primer tráiler de "Venom"en YouTube y pocos podrían esperar que el avance de este 'spin-pff' de "Spiderman" tuviera más popularidad que cualquier otro de las demás cintas de la franquicia.

Actualmente, el tráiler de "Venom" tiene 64 millones de reproducciones solo en el canal de Sony Pictures y habría que agregar algunos millones de visitas más provenientes de otros canales que han replicado el material.

Ni siquiera la exitosa "Spiderman: Homecoming" se acerca, pese a formar parte del todopoderoso universo cinematográfico de Marvel. El primer avance de esta cinta cuenta con 28 millones de vistas en el canal de Jimmy Kimmel en YouTube, mientras que en "Movieclips Trailer" tiene otras 26 millones de reproducciones.

Según Screen Crush, el avance de "Venom" también supera al de otras películas taquilleras como "Star Wars: The Last Jedi" (50 millones de vistas), "Jurassic World: Fallen Kingdom" (55 millones) y "Iron Man 3" (62 millones). No obstante, "Avengers: Infinity War" tiene el reinado absoluto en lo que respecta a los avances cinematográficos, gracias a sus 202 millones de visitas en el canal de Marvel Entertainment en YouTube.

Venom, tradicional enemigo de "Spiderman", es uno de los villanos más populares de Marvel y la sorpresiva cantidad de atención que ha recibido el tráiler habla de su vigencia. En la película, el actor Tom Hardy es el encargado de dar vida a Eddie Brock, hombre unido a un simbiote alienígena, con el que generan la entidad que se hace llamar Venom.

- DATOS -

​El estreno de "Venom" está programado para el 5 de octubre de este año en Estados Unidos. Ruben Fleischer, quien se dio a conocer por su trabajo en "Zombieland", es el director de la cinta.