En 2006, Zac Efron saltó a la fama gracias a su participación como el personaje principal de “High School Musical”, película que, posteriormente, tendría dos secuelas y se convertiría en el musical más exitoso de Disney.

Nacido en California, el recordado “Troy Bolton” dejó su papel de ídolo adolescente y ha incursionado en un gran número de diversos géneros, además de apariciones en series y programas de televisión, como ser anfitrión en “Saturday Night Live”.

En la siguiente lista te contamos en qué otras películas ha participado Zac Efron, quien hoy cumple 33 años.

Charlie St. Cloud (2010)

Charlie (Efron) sufre la pérdida de su hermano Sam (Charlie Tahan) en un accidente. Esto lo lleva a vivir un drama que se ve interrumpido al descubrir que puede ver a sus seres queridos fallecidos, incluyendo a su joven hermano. Los problemas llegarán cuando la chica que ama se encuentra en peligro. Esto lo llevará a tomar una difícil decisión.

The Lucky One (2012)

Un soldado de la infantería de la marina de Estados Unidos de nombre Logan Thibault (Zac Efron) encuentra la foto de una mujer enterrada en el desierto de Irak. Desde ese día, este empieza a tener mucha suerte, sobre todo en las misiones que ponen en riesgo su vida. Posteriormente, irá en búsqueda esta y logrará encontrarla en Carolina del Norte.

We Are Your Friends (2015)

Un joven DJ de 23 años de nombre Cole Carter (Zac Efron) sueña con convertirse en un exitoso productor y tendrá como mentor a James (Wes Bentley), con quien luego tendrá una serie de problemas debido a la atracción que siente por la pareja de este Sophie (Emily Ratajkowski).

Dirty Grandpa (2016)

Comedia en la que Zac Efron da vida a Jason Kelly, un abogado que decide tomarse unos días de relajo antes de casarse. Para eso, viaja a Florida y con la intención de pasar tiempo junto a su abuelo (Robert De Niro), un exmilitar que en vez de ayudarlo a disfrutar de sus minivacaciones, lo pondrá en aprietos en divertidas situaciones.

Neighbors 1 (2014) y 2 (2016)

Si bien Efron aparece en la primera entrega como el antagonista al matrimonio de Mac (Seth Rogen) y Kelly (Rose Byrne), en esta segunda cinta se unirá a estos a fin de lograr que logren vender su casa, la cual tiene como vecinas a una hermandad de chicas liderada por Shelby (Chloe Moretz), quienes les harán la vida imposible, ahuyentando a los posibles compradores de la vivienda.

The Greatest Showman (2017)

Zac Efron interpreta a Phillip Carlyle, un exitoso y millonario productor de teatro que deja todo para sumarse a trabajar en el circo de P. T. Barnum, quien luego de quedarse sin trabajo decide montar un museo de cera y, posteriormente, una carpa con las atracciones más insólitas.

Baywatch (2017)

Zac Efron interpreta al arrogante socorrista Matt Brody, quien junto al veterano Matt Brody, intentará capturar a un grupo de delincuentes que amenazan la bahía en la que trabajan. En medio de esta batalla que también le generará problemas con la policía, ambos “guardianes” mejorarán su tensa relación.

Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile (2019)

Considerada hasta la fecha una de las mejores actuaciones de Zac Efron. En esta película, el actor da vida a Ted Bundy, quien en los años 70 se convirtió en uno de los asesinos más peligros y buscados por la policía, y quien vive un romance con Liz Kendall (Lilly Collins), una joven que cree fielmente en la inocencia de su pareja.