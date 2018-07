Batman, Gatúbela y otras recordadas bodas de superhéroes | FOTOS

El número 50 de la actual publicación de "Batman" ha generado una enorme expectativa entre los fans de Bruce Wayne, pues muestra la boda entre el héroe y Gatúbela, tras años de una relación con idas y venidas.

Hasta el momento se trata de la ceremonia nupcial más importante de la historia de DC desde los años 90, en el que Superman se unió a Lois Lane. Este y otros enlaces de superhéroes son recopilados en la galería adjunta a esta nota (arriba).

Un detalle importante es que, pese a que el matrimonio de Lois y Clark Kent fue muy comentado, la boda de Batman y Gatúbela es la primera boda entre superhéroes de gran importancia dentro del universo de DC Comics.

El único antecendente de gran importancia que se tiene al respecto es el matrimonio entre Mister Miracle y Big Barda, una de las parejas más queridas por los fans de DC, aunque con menos publicidad. De cualquier manera, este universo tiene otras relaciones sentimentales y eventos de este tipo, pero de menor relevancia.

Un caso curioso a tener en cuenta es que Batman ha estado casado antes con Talia al Ghul, hija de Ra's al Ghul y madre de Damian, hijo biológico del héroe y el quinto Robin. No obstante, los cambios en que DC ha introducido en los últimos años hacen que los fans duden un poco acerca del lugar de Damian y esta relación en la continuidad actual de los cómics.

Más allá de lo anterior, parece ser que –alerta de spoilers– la unión entre Batman y Gatúbela no llegará a buen puerto, según ha filtrado The New York Times. Los veteranos de las historietas pueden verlo venir pues, salvo excepciones, los superhéroes no suelen tener finales felices en el amor y basta revisar la galería de esta nota para darse una idea.