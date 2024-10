Adaptar a la historieta el “Paco Yunque” de César Vallejo fue su primer gran proyecto. Ya Juan Acevedo había hecho trabajos de una o dos páginas para publicaciones periódicas, pero esta adaptación, que publicó originalmente en 1978, por entregas, en la revista “Collera”, fue su primera historieta, “dibujada en serio”, con una extensión de 20 páginas.

En su infancia, Juan había conocido muchos niños parecidos a Paco Yunque, cuando vivía en casa de sus abuelos, en Otuzco. Muy cerca de Santiago de Chuco, terruño del poeta, en la sierra de La Libertad. Su mundo era ese caserío, en el cual jugaba con los otros niños. En Lima, en los diferentes colegios por los que pasó, descubrió otros niños que bien podrían parecerse a Humberto Grieve. “Nunca faltan los niños pretenciosos en un salón de clase. Los que dicen: ‘Mi papá tiene más plata que el tuyo’. Las desigualdades sociales se manifiestan en los niños de una manera especial, es un universo conmovedor”, advierte el dibujante.

Por eso, leer “Paco Yunque” en 1959, cuando cursaba el cuarto de primaria del colegio Ricardo Palma, lo marcó profundamente. Recuerda la pena que experimentó, la admiración por aquellos diálogos, la indignación frente a la cobardía de aquel profesor, el abuso, los gritos. Sentía que entendía a esos niños. Conocía la soledad de ese patio escolar. “Yo era un niño al que cambiaban de colegio cada año. Cada vez que entraba a un colegio no conocía a nadie. Me quedaba quieto mirando. Conocí de soledades”, recuerda.

“Paco Yunque” en una de sus múltiples adaptaciones al formato audiovisual.

El origen de Paco Yunque

Vallejo escribió el cuento “Paco Yunque” en 1931, en Madrid, a pedido de una editorial española que preparaba una colección de relatos infantiles. Eran tiempos de febril producción: escribía entonces “El arte y la revolución”, había reeditado “Trilce” y terminado “Poemas en prosa” y “Contra el secreto profesional”. Comenzaba sus “Poemas humanos” y “Rusia en 1931, reflexiones al pie del Kremlin”, tras sus dos primeros viajes a la Unión Soviética, en octubre de 1928 y setiembre de 1929. Pronto emprendería sus obras de teatro “Entre dos orillas corre el río” y “Lock-Out”, y cerraba su novela “El tungsteno”. A eso se suma más de un centenar de artículos enviados a las revistas “Mundial”, “Variedades”, “Amauta” y al diario El Comercio.

“Nunca faltan los niños pretenciosos en un salón de clase. Los que dicen: ‘Mi papá tiene más plata que el tuyo’. Las desigualdades sociales se manifiestan en los niños de una manera especial, es un universo conmovedor”. Juan Acevedo , historietista.

Sin embargo, su productividad no encontraba suerte editorial. A fines de ese año,Vallejo ve rechazada la mayoría de sus obras. Su editor le rechazó “Paco Yunque” por considerarlo “demasiado triste”. Se publicaría recién en el Perú, 20 años después, en la revista “Apuntes del Hombre”, gracias a las gestiones de su viuda, Georgette Philippart.

Juan Acevedo no recuerda la edición en que leyó por primera vez Paco Yunque. “Me gustaría saberlo”, me dice. Quizás haya sido en la edición que lanzó en 1957 Juan Mejía Baca. O quizás en las páginas de este Diario, que lo publicó por entregas a fines de diciembre del 1959, y a inicios de noviembre de 1960. Hasta entonces, “Paco Yunque” no tenía aún la difusión merecida, lo que cambió a mediados de la década del 70, cuando el cuento fue texto de lectura obligatoria en plena reforma educativa durante el gobierno de Velasco.

Para 1980, la popularidad del cuento de Vallejo era incontestable. Compartimos un dato curioso: Paco Yunque, con Julio Pezúa como jockey, dio la gran sorpresa de la carrera el 18 de marzo en el hipódromo de Monterrico, tras superar a Receloso cerca de la meta. Propició que la cuádruple de esa noche abonara a cada ganador 194.000 soles. Así, un salto de la melancolía literaria a la alegría hípica demuestra que el cuento de Vallejo formaba parte de la cultura popular.

Paco Yunque en El Comercio De nuestros archivos El diario El Comercio, en su tradicional compromiso con la educación peruana, publicó el cuento "Paco Yunque" en sus páginas. Lo hizo por entregas, pero dándole la importancia merecida. Es así que la obra de César Vallejo llegó ilustrada para los lectores, como se aprecia en la imagen que incluye este despiece.

"Paco Yunque presencia constantemente el favoritismo del maestro hacia Grieve que incluía ignorar sus travesuras y falta de entrega del trabajo escolar. (...) Vallejo relata así una de las tantas historias de discriminación, explotación y abuso de parte de los poderosos frente a la población más vulnerable, que a lo largo de la historia ha tenido que agachar la cerviz para no agravar sus penas ni perder lo poco que tenían", escribió el educador peruano León Trahtemberg sobre el cuento.





“Paco Yunque” Autor: César Vallejo/Juan Acevedo Editorial: Resevoir Books Año: 2024 Páginas: 64