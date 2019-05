Día del cómic: una tarde dedicada a los fanáticos de las historietas

Con más de 2.500 eventos en 65 países del mundo, y alrededor de un millón y medio de asistentes, el Free Comic Book Day o Día del Cómic Gratis se ha convertido en el acontecimiento más esperado del año por los fanáticos de las historietas. En Lima, son muchas las librerías, tiendas y centros comerciales, entre otras entidades, que se han adherido a los festejos.

Una de ellas es el Icpna, institución que replica la fiesta del cómic desde el 2011. Este año, en su séptima edición (no se llevó a cabo en dos ocasiones), la sede de Miraflores será el centro de docenas de actividades que involucran a ilustradores, editoriales, tiendas de cómics, librerías, coleccionistas, clubes de fans y bandas musicales. La cita se llevará a cabo este sábado 4 de mayo.

INICIO DE LA FIESTA

Esta fecha de culto para los aficionados se origina en el 2001, en California. Joe Field, columnista de la revista "Comics & Games Retailer" y dueño de la tienda Flying Colors Comics, tuvo la iniciativa de crear un día especial para promover la visita a las librerías especializadas y ofrecer a cambio un ejemplar gratis. La idea, que buscaba fomentar la producción artística y editorial, cobró relevancia en el 2002 y se eligió el primer sábado de mayo para celebrarlo. Hoy este día se ha convertido en mucho más que recibir un regalo. Legiones de fans de personajes de las historietas se vuelcan a este evento, como una manera de ampliar sus hobbies.

PARA LOS FANÁTICOS

Siguiendo la tradición, este sábado el Icpna regalará un cómic a sus primeros 4 mil visitantes. Entre las novedades destaca la participación de la Legión 501, regimiento militar ficticio que pertenece al universo de Star Wars; la presencia del doble de Tyrion Lannister, personaje de "Juego de tronos", e incluso el imponente Trono de Hierro. El tradicional concurso de cosplay, conciertos en vivo, proyecciones de cintas, ferias de expoventa, concursos y talleres también serán parte de este día de actividades que espera convocar a más de 8 mil personas.

Icpna de Miraflores (Av. Angamos Oeste 160 ). El sábado 4 de mayo, desde las 10 a.m. hasta las 7:30 p.m. Ingreso libre.

PARA VER Y ESCUCHAR

El Día del Cómic Gratis estará dividido en cinco zonas: cosplayers, ilustradores, tiendas de cómics, fans y esculturas. Paralelamente se llevarán a cabo conversatorios, talleres y proyecciones de películas sobre cómics. Algunas recomendaciones:

Conversatorios

-"Spider-Man: Far From Home", a las 11 a.m. A cargo de Marvelitas Now.

-"Avengers: Endgame", a las 3:30 p.m. A cargo de Marvelitas Now.

-"Marvel: 80 años", a las 5:15 p.m. Expone The Mother Box-Fan Club.

Talleres

-"Papercraft con mi personaje favorito", dirigido a niños. A las 11 a.m.

-"Del modelo a la acción. Taller básico de armado de modelo mecha a escala". Al mediodía.

-"Creación de cómics", para jóvenes y adultos. A las 5 p.m.

Proyecciones

"Ant-Man y la Avispa", "Avengers: Infinity War", "Spider-Man, un nuevo universo" y "Justice League vs. the Fatal Five", se inician desde las 11 a.m.