Ediciones Pictorama lanza cinco historias gráficas hechas en el Perú

Publicar historias gráficas en el Perú no solo constituye un reto, sino también una aventura editorial. La proliferación de publicaciones que giran sobre superhéroes es apenas el atisbo a un mundo enorme con vida propia en muchas otras latitudes, pero al cual recién nos empezamos a asomar con temáticas maduras, historias alternativas y tramas impactantes.

Frente a este desafío, llama la atención la apuesta de Ediciones Pictorama en medio del fragor mundialista: publicar cinco historias gráficas de autores peruanos en el lapso de tres meses, tres de ellas con firmas femeninas, y hacerlo consiguiendo los fondos necesarios a través del sistema de preventa.

¿Y cómo se explica este desafío? Giancarlo Román, editor general de la empresa, resalta que la preventa la han usado en el pasado con cuatro libros publicados y tuvo éxito, pues permitió a los interesados acceder no solo a los textos sino también a extras (ediciones autografiadas, fanzines, dibujos originales…) de colección.

Este mes está previsto que se lance "La cita", de Ale Torres Novoa, donde la protagonista es una mujer que acude desnuda al encuentro de su pareja en un café. Ale define su historia como "un viaje hacia nosotros mismos con cierta conciencia del entorno" y con la esperanza de hallar a través de él un diálogo.

Ale Torres ha ganado varios concursos (Foto: Difusión)

"Es un reto tratar de comunicarse con otros desde una narración gráfica, al inicio me movía mostrar un poco el contexto donde discurrimos y lo que me inspira del ser humano, su locura. Ahora me esfuerzo por dotar de subjetividad a mis personajes, quiero mostrar su universo interior", cuenta esta artista nacida en Trujillo y que tuvo en Hermelinda Linda –una bruja del cómic mexicano– al primer personaje de historieta que le inspiró por su inteligencia, talento, fortaleza y sentido del humor, sin necesitar de nadie que la rescatase.

En agosto podremos ver y leer "Un día", de Ana Paula Machuca. Se trata de una especie de diario dibujado en un cuaderno donde se presenta la cotidianidad de una jornada cualquiera, con personas que trabajan arduamente, muchas de ellas mujeres. Seres que deambulan en las calles, invisibles para quienes los enceguece su propia humanidad.

En Trujillo, Ana Paula halló inspiración (Foto: Difusión)

"El cómic es infinito, puedo hacer escuchar mi voz a través de él sin temor", acota la autora.

Para agosto también se prevé presentar "Las increíbles aventuras del hombre que no se hacía dramas. Volumen completo", de Jesús Cossio. Un tomo que en 128 páginas recopila las 120 tiras (y algunos extras) publicadas vía online sobre este hombre que, con no pocas cuotas de cinismo e indiferencia, ha decidido dejar atrás el romanticismo de folletín en sus relaciones amorosas.

En setiembre saldrá "Cartoon mutoscope" de Manuel Gómez Burns. Un compendio de historias cortas y chocantes con estética underground que son en realidad gags, guiños y onomatopeyas puestas al servicio de lo absurdo. Experimentos visuales y variedad de estilos se conjugan en este texto, como resalta el propio autor. El título del libro es el nombre con que Manuel bautizó un blog que abrió en el 2008. Algunas de las tiras se han publicado en fanzines y revistas, pero la mayoría del material es inédito.

Por último, está "Espacios", de la arequipeña Leila Arenas. La obra más onírica de todo este conjunto que narra cómo una mujer entra en un trance espiritual. "Es un trance terrorífico, es el paso por el infierno personal de la protagonista, todos son espejos de ella y de los otros que la han encarnado", ahonda Leila.

Leila Arenas ha exhibido en Argentina (Foto: Difusión)

A su entender, las mujeres siempre han escrito, siempre han dibujado, con la diferencia de que ahora hay muchas plataformas virtuales para mostrarse. Esa constatación la vivió en carne propia en un viaje a Colombia en el 2013, al festival Entreviñetas, donde llevó varios talleres con historietistas como Aisha Franz, Gabrielle Bell y Power Paola. Rememora que al regresar había adquirido tantos cómics que debió regalar ropa para que entraran en las maletas. "Solo quiero compartir mi imaginación", remata.

He aquí, pues, cinco visiones, cinco autores, cinco razones para ver, leer y sentir. Quedan en sus manos.

HABLAN LOS AUTORES

Jesús Cossio

"En esta publicación se mantiene el tono ácido de la tira en la web, satirizando el amor romántico y los melodramas que nos hacemos. Pero como hay historias nuevas, hay matices y aspectos que no se han tocado antes de las relaciones afectivas".



Manuel Gómez Burns

"Mi estilo en general y el que he plasmado en esta obra tiene que ver con mi interés por el cómic antiguo, el color, las texturas, las tramas, las imperfecciones de la impresión, las cuales se pueden aprovechar, en ocasiones, para el juego visual".