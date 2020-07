“Que no haría yo con esos poderes”, protesta Batman sobre los techos de Ciudad Gótica, en el número 9 de All-Star Batman y Robin. Y los lectores se preguntan lo mismo: si el señor de la noche ha logrado su puesto en la Liga de la Justicia solo con unas horas en el gimnasio de la Baticueva, que sería de él si llevara el anillo de poder, si la joyería cósmica le permitiera transformarse en un guardián del Universo.

Y, sin embargo, todo ese poder recae en un entusiasta Boy Scout. Era 1940 y el dibujante Martin Nodell buscaba con urgencia una idea para un nuevo superhéroe, cuando todos hablaban de Superman y Batman. Una tarde, viajando en el metro, fue testigo de un accidente que hizo que las vías se obstruyeran. Resuelto el problema, pudo ver que uno de los trabajadores sostenía una linterna que destellaba una luz verde para señalar a los pasajeros que todo estaba bien. Esta linterna le iluminó, literalmente. A esta primera inspiración, Nodell sumó su confesa admiración por las Mil y Una Noches, la célebre recopilación medieval de cuentos tradicionales del Oriente Medio, especialmente aquél en que Aladino, frotando una lámpara, podía convocar a un genio capaz de crear todo lo que su amo pudiera imaginar.

octogenario Alan Scott (centro), rodeado de todos los Linternas Verdes: Hal Jordan, Guy Gardner, John Stewart, Kyle Rayner, Simon Baz, entre otros. (Foto: DC Comics)

Como un homenaje a su inspiración, Nodell quiso bautizar a su personaje como Alan Ladd, nombre fonéticamente parecido a Aladdin. Sin embargo, los editores descartaron la propuesta. Prefirieron Alan Scott, un correcto ingeniero de ferrocarriles que, tras sobrevivir a un terrible accidente de tren, ve una lejana flama verde. Al acercarse, descubre la potente luz de una linterna, la Llama Verde de la Vida, cuya voz incorpórea infunde a Alan visiones del pasado y le instruye para construir un anillo con el cual canalizar su poder.

Publicado en el número 16 de la revista “All-American Comics” de julio de 1940, el personaje original de Linterna Verde forma parte de la Época de Oro de los cómics, aquellos editados entre los años 30 a los 50. Sin embargo, su popularidad duró poco. Para 1949, la moda de los superhéroes empezó a decaer y muchos títulos tuvieron que recortarse tras la radical caída de las ventas. Tuvieron que pasar diez años más para que Gil Keane y John Broome, tras buscar en el archivo, tomaran elementos básicos del personaje y devolver a Linterna Verde a los kioscos. A excepción de sus poderes, su anillo de poder y la linterna para la recarga, todo lo demás cambió con la entrada de Hal Jordan a escena. Adiós a la capa y a los poderes mágicos. Con un físico basado en el de Paul Newman, resultaba más actual apelar a la historia de un piloto de prueba de aviones que recibió sus poderes de un alienígena, y con ellos, el ascenso al ejército más poderoso de la galaxia: los Green Lantern Corps.

Viñeta del número 16 de la revista “All-American Comics” de julio de 1940, con personaje original de Linterna Verde descubriendo sus poderes de origen mágico. (Foto: DC Comics)

A lo largo de los años, la Llama Verde de la Vida ha recargado el anillo de varios héroes homónimos en su misión de patrullar el sector 2814 de la galaxia. Además de los ya mencionados Alan Scott y Han Jordan, en la historia del personaje han volado defendiendo al planeta tierra el maestro de escuela Guy Gardner, el arquitecto John Stewart, el artista Kyle Rayner y Simon Baz, libanés-estadounidense oriundo de Detroit que se convertiría en el primer superhéroe de DC Cómics con ascendencia árabe.

Un superhéroe antipático

Volviendo al también octogenario Batman, el hombre murciélago ha llegado a robar el anillo del héroe más de una vez. La primera oportunidad se dio en el número 9 de “All-Star Batman y Robin”, que supuso la feliz asociación de Frank Miller con Jim Lee. En la historia, conociendo la debilidad de Linterna Verde, Batman decide pintar una habitación (y a él mismo y a Robin) de Amarillo para secuestrarlo. Batman usa las emociones del policía espacial para distraerlo mientras el Chico Maravilla se lo quita del dedo sin que Jordan se diera cuenta.

Los Green Lantern Corps en pleno, el ejército más poderoso de la galaxia. (Foto: DC Comics)

No fue entonces la primera pelea entre ambos. Ya Bruce Wayne y Guy Gardner habían discutido en la Liga de la Justicia # 5 de 1987 de Keith Giffen y J.M. Dematteis, después que Batman hubiera sido elegido, por mayoría, el líder táctico del grupo. Solo Gardner criticó la elección. Tras cuestionar todas las órdenes del Caballero Oscuro, decidió encararlo quitarse su anillo de poder para hacer una pelea más justa. Mal jugado: Batman lo dejó inconsciente de un solo golpe.

En enfrentamiento entre ambos héroes representa la contradicción entre un hombre lucido que se oculta en las sombres, y la de un soldado que divide el mundo en buenos y malos. Linterna Verde no entiende cómo Batman, un hombre común, sin poderes, puede integrar un equipo de superhéroes. Mientras que el hombre murciélago demuestra en cada aventura que un superhéroe es un tema de poderes, sino de la capacidad de decidir sacrificarse por los otros. Esta tensión ha sido ya explotada en los últimos años, dándole a Batman el poder del anillo en diferentes ocasiones.

La tensión entre Batman y Linterna Verde ha sido aprovechada en más de una ocasión por los guionistas de la DC. El Hombre murciélago ha defendido el poder del anillo en diferentes ocasiones.

Otra demostración de este debate: en una historia clásica del escritor Denny O’Neil, el superhéroe y un hombre negro conversan en un barrio pobre de Nueva York. El hombre le pregunta: “He estado leyendo mucho acerca de usted. Que trabaja para los de piel azul. ¡Y que en un planeta, no sé dónde, ayudó a los de piel naranja y que ha ayudado a los de piel púrpura! ¡Pero hay pieles de las que nunca se ha preocupado: las negras! ¡Y quiero saber por qué! ¡Respóndame a eso, señor Green Lantern!” La respuesta de la Linterna Verde fue: “yo... no puedo”.

¿Cuál es el gran problema de Linterna Verde? La respuesta, por cierto, no está en el papel que interpretó Ryan Reynolds en 2011. Quizás sea que el gran poder del anillo es también la mayor debilidad del héroe, es decir, depender de la imaginación de quien lo porta. Suele ser el principal problema de los Linternas verdes humanos: encontrar una idea práctica para usar el anillo en la batalla, cosa que no sucede con frecuencia.

El ingenioso Batman podría hacerlo mejor.





