Mariana Costa Checa ha sido incluida en la antología de cómics “Wondelful Women of the World 2021″ de Lauri Halse Anderson como parte de un proyecto que celebra la constancia de las mujeres en fomentar el bienestar común. La joven peruana de 35 años ha sido incluida en reconocimiento a su labor de instruir a mujeres de bajos recursos.

Costa Checa es fundadora de la organización sin fines de lucro Laboratoria que forma a mujeres que quieren aprender y trabajar en tecnología. El proyecto empezó con la ayuda de sus dos socios Herman Marín y Rodulfo Prieto ha dado como resultado a un conjunto de programadoras y expertas en desarrollo web. Su labor ha sido reconocida y se ha convertido en un referente educativo que personalidades como Mark Zuckerberg y Barack Obama han destacado.

Laboratoria empezó con 15 estudiantes a las que le dieron un curso intensivo para aprender los principales lenguajes de programación y, desde entonces, el proyecto se ha expandido a distintos países de la región como Chile, México y Brasil.

Origen de Laboratoria

La peruana, licenciada en Relaciones Internacionales de la Escuela de Economía de Londres y máster en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York, fundó una empresa de desarrollo de software y pudo ver la poca o nula participación de las mujeres dentro de este entorno digital.

Mariana Costa identificó ese problema y sabía que si solo los hombres están involucrados en el sector tecnología, no se podría responder a las necesidades de las mujeres de la misma manera. A partir de ahí nace Laboratoria, proyecto con el buscó que las mujeres se formen como emprendedoras tecnológicas. En el cómic comenta que les tomó alrededor de un año encontrar a su primera programadora.

“Creemos que construir este tipo de talento en Latinoamérica, con un enfoque en la diversidad, juega un rol importante para el avance de la economía”, se lee en una de las siete páginas dedicadas a la labor de Mariana Costa Checa.

En los 5 años del proyecto, alrededor de dos mil mujeres han completado el entrenamiento en Laboratoria. Debido a este logro, Mariana ha sido reconocida entre las mujeres más influyentes por la BBC. Además, recibió el galardón Líderes Empresariales del Cambio, entregado por El Comercio, EY y Asbanc en 2018.

Asimismo, Mariana Costa participó del Congreso Global de Emprendedores GES 2016, donde fue parte del panel moderado por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, e integrado por el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. El trabajo de la peruana fue elogiado por Obama ya que el 60% de las egresadas de Laboratoria consigan empleo al final de sus estudios.

Más sobre el cómic

Cabe resaltar que la antología, que gira en torno a la imagen de la Mujer Maravilla, incluye a 24 mujeres, entre las que destacan Beyoncé, Greta Thunberg, Mari Copeny, Malala Yousafzai, Brené Brown, Ellen Ochoa, entre otras.

Además, el cómic “Women of the World 2021″ ha sido dividido por Lauri Halse Anderson en cinco categorías: Fuerza, Compasión, Justicia, Verdad e Igualdad. La peruana Mariana Costa ha sido incluida en la segunda parte: Compasión.

Puedes leer “Wonderful Women of the World” en Comixology (por el precio de US$ 12.99).

