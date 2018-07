Stan Lee anula demanda de US$ 1.000 millones contra la compañía que fundó

Stan Lee ha decidido anular una demanda millonaria que fue hecha en su nombre hace dos meses contra POW! Entertainment, compañía de la que el legendario escritor de cómics que es cofundador.

En el procedimiento legal se solicitaba una compensación de 1.000 millones de dólares y se acusaba a la empresa de engañar a Lee para firmar documentos e hacer concesiones sobre sus derechos de imagen.

"Todo el asunto ha sido confuso para todos, incluido yo mismo y los fans, pero ahora estoy feliz de estar rodeado de aquellos que quieren lo mejor para mí", dijo Lee en un comunicado, reproducido por The Hollywood Reporter.

"Estoy emocionado por dejar atrás la demanda, volver a los negocios con mis amigos y colegas de POW! y lanzar nuestra siguiente ola de historias y personajes increíbles", añadió el creador de Spider-Man.

POW! Entertainment es una productora de medios fundada en 2001 por Stan Lee, Gill Champion y Arthur Lieberman.

La compañía ha dado lugar a producciones como el largometraje televisivo "Stan Lee's Lightspeed" y el programa de telerrealidad "Who Wants to Be a Superhero?", en el que el mismo escritor Lee era conductor.

"Estamos extáticos por la desestimación de esta demanda malintencionada y esperamos trabajar con Stan otra vez para desarrollar y producir los grandes proyectos que pusimos en pausa cuando la demanda fue presentada", dijo al respecto Shane Duffy, director ejecutivo de POW! Entertainment.

La demanda judicial fue entablada el pasado mes de mayo en la Corte Superior de Los Angeles, señalando que la compañía y dos de sus ejecutivos conspiraron para robar su identidad, nombre e imagen en un "esquema nefasto" que se tradujo en una venta "fraudulenta" a una compañía china.

Con toda probabilidad, el documento alude a la compra de POW! por parte de Camsing International, empresa con sede en John Kong; mientras que los ejecutivos aludidos fueron Duffy y Gill Champion, uno de los fundadores. La demanda a nombre de Stan Lee señalaba que ambos no revelaron las condiciones del acuerdo.

El documento también señalaba que, en ese momento, Lee se encontraba devastado por el estado terminal de su esposa, quien fallecería ese mismo año, a lo que se suma la degeneración macular que lo dejó legalmente ciego en 2015.

Por si fuera poco, el prolífico creador de historietas también había acusado a POW! Entertainment de apropiarse de sus cuentas en las redes sociales.

La empresa mostró su perplejidad por la situación y su preocupación por el estado de Stan Lee, debido a que en esa época surgieron los primeros reportes del supuesto maltrato que estaría recibiendo por parte de su entorno.

La noticia se produce en medio del triste presente que vive Lee a sus 95 años, debido a la guerra de intereses en la que se han visto involucrados sus familiares, socios y otros allegados al historietista, quienes parecen aprovecharse del deteriorado juicio y capacidades sensitivas del anciano.