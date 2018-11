Stan Lee: DC Comics le rindió homenaje al gran cerebro de Marvel

La muerte de Stan Lee a los 95 años ha motivado millones de reacciones en todo el mundo, incluyendo la de actores y creadores que se vieron inspirados por él. También se suma al homenaje DC Comics, rival de Marvel durante décadas.

La noticia ha remecido Hollywood y diversas personalidades ya vienen expresando sus condolencias a través de sus redes sociales. Por ello, DC Comics, compañía rival de Marvel, publicó un emotivo mensaje tras la muerte de Stan Lee.

“Cambió la forma en que vemos a los héroes, y los cómics modernos siempre llevarán su marca indeleble. Su entusiasmo contagioso nos recordó por qué todos nos enamoramos de estas historias en primer lugar. Excelsior, Stan”, señala DC Cómics.

El post está acompañado de la portada de una de las ediciones de Just Imagine, el primer trabajo que realizó Stan Lee para DC Comics, en la que reimaginó a varios superhéroes, como Superman , Batman , Wonder Woman , Green Lantern , Aquaman y The Flash

Stan Lee se dio a conocer en la década de los años 60 al ser el creador de superhéroes más famosos de Marvel, para lo cual contó con la ayuda de dibujantes destacados como Steve Ditko y Jack Kirby; los cuales ya han fallecido.

Pese a que empezó a trabajar en cómics en los años 40, Stan Lee recién alcanzó el éxito en 1961 con "Los cuatro fantásticos" en 1961. Un años después, creó a Spiderman, su personaje más famoso.