"The Walking Dead": el origen de los zombis, el misterio que nunca resolvió el cómic

"The Walking Dead" se ha convertido en una de las franquicias más famosas en los últimos años, en especial gracias a la serie de televisión que actualmente espera por la décima temporada a estrenarse a más tardar en octubre de este año 2019.

Sin embargo, el cómic en el que se basa la historia para la pantalla chica culminó el pasado miércoles, con el último libro que publicó su creador Robert Kirkman. Los que seguían esta historieta desde sus inicios habían esperado este momento por mucho tiempo, pero una pregunta brilló por su falta de respuesta en el cierre definitivo de "The Walking Dead".

¿Qué causó el apocalipsis zombie en la serie? ¿Por qué hay tantos muertos vivientes y cuál es su origen? Todas las incógnitas que tuvieron sus fans sobre el origen de la infección desde el inicio de la serie quedaron sin una conclusión.

Y es que el mismo Robert Kirkman ha revelado en numerosas entrevistas que esta no es la base de su obra. El origen del virus es "una locura de ciencia ficción que haría la historia mucho más extraña de lo que ya es", y una cuestión que su creador nunca tuvo la intención de revelar en sus cómics.

"De repente años después de que todo termine, lo mencionaré casualmente en una entrevista. Eso sería algo muy parecido a lo que J.K. Rowling haría," bromeó en una serie de preguntas y respuestas en Tumblr.

"No podría ser menos importante para la historia y la vida de estos personajes. Estaría completamente fuera de lugar en el desarrollo. Honestamente, si un científico de Washington se acerca a un personaje y le dice qué sucedió, ellos simplemente se encogerían de hombros y dirían 'oh, bien…' no cambiaría sus vidas en absoluto".

El cómic de “The Walking Dead” llegará a su fin en su próxima edición. (Foto: Image Comics)

Además, Kirkman señaló que la exploración de una cura para la plaga apocalíptica ha sido un tópico recurrente en otras producciones de zombie, y ese tipo de revelaciones siempre han logrado empeorar las cosas para la mitología dentro de la propia creación.

"En lo que respecta a tratar de resolverlo, siempre he pensado que una de las mejores cosas de este programa es que no se trata de científicos o de personas que se encargarían de encontrar una cura, porque creo que sería inexplicable", admitió Kirkman en la Comic-Con del 2017.

Con el tiempo, así como muchos de sus seguidores admitieron en su momento, el creador de "The Walking Dead" perdió el interés sobre el aspecto zombie de la serie, ya que "no era divertido ver cómo la gente era capturada y comida por los zombies" constantemente.

Él creyó que para ese tiempo en un mundo así, los sobrevivientes ya sabrían cómo evitar caer en este tipo de trampas, por lo que en su obra los zombies comenzaron a formar parte de un plano más alejado y priorizar los conflictos humanos por la supervivencia de uno mismo.

La única "respuesta" que obtuvieron los fans de "The Walking Dead" sobre el tema de los zombies, fue en la serie de televisión al final de la primera temporada. Los supervivientes llegan al Centro de Control de Enfermedades y el Dr. Edwin Jenner les muestra el proceso de conversión de una persona.

Él comenta que puede ser microbiano, viral, parasitario, fungodio o incluso algo como la Fuerza de Dios, pero la verdad es que solo sabe que el cerebro deja de funcionar con la muerte y se reactiva minutos u horas después, dependiendo del sujeto. Ahora que Kirkman terminó la serie de cómics sin dar respuesta, es posible que esta incógnita siga vigente algunos años antes que él mismo revele el origen del virus zombie en "The Walking Dead".