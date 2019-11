Cuando Ernesto Pinto-Bazurco Rittler habla sobre Isabel Barreto lo hace con tanta emoción que pareciera que la conoció personalmente. Y no es para menos. Tal vez sea el hombre vivo que más sabe de la mujer que casi la mayoría de peruanos desconoce. “Lo que me importa es que, en una época en la que se trata de reivindicar la figura de las mujeres y sus derechos, se conozca a una mujer que rompió con todos los esquemas de su época y logró enormes hazañas”, explica el diplomático de profesión, embajador peruano en Alemania y que escribió el libro en las mismas islas que Barreto descubrió.

¿Qué fue lo que lo atrajo del personaje de Isabel Barreto?

La posibilidad de que los peruanos conozcamos a un personaje enigmático, que por mucho tiempo se mantuvo en las sombras a pesar de que se convirtió en la mujer más importante de los mares durante el siglo XVI.

¿Por qué no se conoce tanto su historia si es tan importante?

Hay que entender que ella era peruana y era mujer en la época de la conquista española. Entonces cuando ella regresa de sus viajes, de haber conquistado las islas Marquesas y Salomón, la corona española no solo no le hace los honores que merecía, sino que le ofrece ingresar a un claustro. No había ningún interés en que se sepa que fue una mujer valiente, peruana, que lideró una expedición de barcos españoles, recorriendo una ruta que nunca antes nadie había transitado.

Algunos reportes aseguran que para conseguir esos logros se convirtió en una mujer despiadada y abusiva.

Eso no es verdad. Alrededor de ella se dijeron muchas cosas para desprestigiarla. Pero ella jamás mató a nadie. Por el contrario, yo la considero la primera embajadora, la primera diplomática, porque todo lo resolvía a través del diálogo y la concertación. Ella era una chica muy joven, de unos 26 años cuando se casa con Álvaro de Mendaña, quien le triplicaba la edad. Era, claro, un matrimonio por conveniencia. Y se le ha tratado de atribuir los descubrimientos de Barreto a su esposo. Pero la verdad es que él ya no estaba en condiciones de liderar y era ella quien lo hacía.

¿Qué pasó en la vida de Barreto para que se convirtiera en una mujer tan valiente y aguerrida en una época en la que las mujeres se caracterizaban más bien por la sumisión?

Ella siempre se preguntaba qué y para qué. Y es algo que se puede ver con claridad en los diferentes hemisferios. Hay países donde las personas son más críticos y otros donde no se cuestionan tanto las cosas. Ella sí se cuestionaba, reclamaba, averiguaba, era valiente, respondía.

¿Qué dificultades tuvo que enfrentar en sus viajes Isabel Barreto?

Tuvo que enfrentarse a intentos de motines, ataques de indígenas, una epidemia de Malaria que diezmó enormemente a su tripulación, la muerte de su esposo, en fin, una lista enorme de complicaciones que fue superando para regresar luego al Perú.









Más Información

El libro Isabel de los Mares se presentará hoy día en la librería Sur (Av. Pardo y Aliaga 683, San Isidro) a las 7 p.m.