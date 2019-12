Hermanos Yaipen

Lugar: Barranco Arena (Catalino Miranda 154, Barranco)

Hora: Desde las 10.00 p.m.

Los Hermanos Yaipén estarán en el Barranco Arena junto al cantante Deyvis Orozco, presentando lo mejor de su repertorio para despedir el 2019 y recibir el 2020.

Las entradas se pueden adquirir en Teleticket





Dina Páucar

Lugar: Explanada del Mercado Sarita Colonia (ingenieros 3650, San Juan de Lurigancho)

Hora: A partir de las 8:00 p.m.

Dina Páucar recibirá el 2020 cantando junto a Miguel Salas, Flor Yauyinita, Anita Santiváñez, Noemí Huamán, String Karma y Super Brillantes. El concierto será en la explanada del mercado Sarita Colonia en San Juan de Lurigancho. Las entradas podrán adquirirse en la puerta del local.





Corazón Serrano

Lugar: Explanada de Plaza norte

Hora: A partir de las 9:00 p.m.

El evento más importante de fin de año reúne a lo mejores exponentes de la salsa y la cumbia en un solo escenario. Corazón Serrano se presentará junto a Maricarmen Marín, Daniela Darcourt, Josimar Fidel, Los 5 de Oro y Agua Azul. Todos los cantantes juntarán sus voces en una fiesta llena de sorpresas, alegría y diversión asegurada en el conteo regresivo para finalizar la década.

Las entradas se pueden adquirir desde S/54 en Teleticket de Wong y Metro.





Septeto Acarey

Lugar: Barley Bar (Calle Antonio Polo 756, Pueblo Libre)

Hora: A partir de las 8:00 p.m.

La agrupación de salsa nominada a los premios Grammy Latinos este 2019 se presentará en Barley Bar junto a Willy Rivera y su orquesta. Las entradas están disponibles en Teleticket . Los precios van desde 110 soles la entrada VIP 2 en el segundo piso hasta 160 soles para la entrada Platinum en el primer piso. El evento permite el corcho libre e incluye cotillón, hora loca y estacionamiento vigilado.





Tributo Soda-The Cure 2020

Lugar: YIELD ROCK ( Jr. Carabaya 815, Lima, Plaza San Martín).

Hora: A partir de las 11:00 p.m.

Las bandas tributo de Soda Stereo y The Cure se unen para despedir el año con mucha actitud rockera. Ambas bandas tocarán los temas más emblemáticos de las agrupaciones argentina y británica en Yield Rock. Adicionalmente presentarán un superset de new wave: Depeche Mode, The Cars, INXS, Billy Idol, A Flock of Seagulls y muchos más. Las entradas están a la venta a través de Joinnus a 60 soles y en la puerta del local a 70 soles.





Rio y otras bandas

Lugar: Centro de convenciones de Barranco (Av. República de Panamá 220, Barranco)

Hora: A partir de las 9:00 p.m.

La legendaria banda de rock nacional Rio se presentará con sus mejores temas como, “Lo peor de todo”, “Televidente”, “La universidad”, “Contéstame”, entre otros para celebrar la llegada del nuevo año. En la fiesta también estarán agrupaciones de diversos géneros musicales como Armonía 10 y Los Mirlos. Las entradas están disponibles en Teleticket . La entrada general cuesta 76 soles, la Super VIP 127 y la Platinum 212 está numerada por asiento y ubicada en el segundo nivel con mesas compartidas e incluye cena: entrada, plato principal y brindis, además de cotillón, ingreso preferencial y atención personalizada