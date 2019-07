Copa América 2019: ¿Por qué nos alegra la desgracia ajena? Sobre los virales del Perú - Chile

"No te puedo creer. No se puede pegar así un penal. No se puede 'cancherear' así". La narración chilena del penal fallado por Eduardo Vargas ya es viral en los celulares peruanos. La desazón de los comentaristas chilenos que veían como se esfumaba la posibilidad del descuento, del gol del honor, se ha convertido en el placer de los hinchas nacionales. Por fin, después de tantas derrotas, la buena estrella de la Roja se apagaba, y era la Blanquiroja, quien con categoría, se ocupaba de terminar la moda.

Todo el sentimiento latinoamericano se mezcló en ese viral. No era solo la victoria del equipo por el que pocos apostaban, era, más bien, el estatequieto a quienes se creían superiores a todos y habían demostrado no tener reparos en meter mano si era necesario. Alguien tenía que ponerlos en su lugar y tres goles peruanos fueron suficientes.

Las pintas que los chilenos dejaron en el Estadio Nacional de Lima, luego de ganar a su par peruano 4 a 3 por las eliminatorias al Mundial Rusia 2018. Finalmente, se quedarían fuera del torneo.

La combinación de todas esas emociones da como resultado la 'schadenfreude', término alemán que combina las palabras "desgracia" y "alegría". Pero no se sienta mal si ha sido uno de los que ha compartido el video del lamento chileno: es un sentimiento al que todos acceden y del que nadie puede librarse.

El regodeo –como se dice en español– tiene que ver con el sentido de justicia y de superioridad moral, un aliciente que viene en frases como "se lo merecía". Responde, además, a un sentido de proporción: si bien existe una enemistad regional a nivel futbolístico en contra de los chilenos, pocos podrían sonreír si es que un desastre naturales les ocurre. El fútbol, mal que bien, importa poco, y reírse del mal ajeno no hace daño.

HABLAN LOS ESTUDIOS

Quien ha escrito al respecto es Tiffany Watt Smith, autora de los libros "The Book of Human Emotions" y "Schadenfreude: The Joy of Another's Misfortune". Según sus investigaciones, el regodeo se presenta tanto en adultos como en niños, y abarca desde reírse cuando alguien se golpea hasta cuando un vegano es ampayado comiendo carne.

El problema, anota Smith, es cómo, en la actualidad, el regodeo afecta las relaciones. ¿Este sentimiento puede volverse tóxico?, se cuestiona. Pero no hay respuesta clara. En todo caso, la investigadora del Centro de Historia de las Emociones de la Universidad de Londres prefiere saborear el sentimiento que llega al "coquetear con lo moralmente cuestionable" y "probar los límites". Por ello, a continuación, algunos videos de las reacciones chilenas tras la goleada.



1. ¿Nos van a ganar?

2. Así sonó el tercer gol, el de Guerrero

3. Vidal: "Perú nunca fue superior a nosotros"