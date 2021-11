La séptima edición del Hay Festival Arequipa se lleva a cabo de manera virtual desde el 1 al 7 de noviembre y durante la charla sobre “La pandemia desde la mirada desde la mirada de los adolescentes” participaron Corresponsales Escolares de El Comercio.

El evento cuenta con la participación de más de 140 ponentes de 18 países, entre escritores, artistas, científicos y pensadores. El director periodístico de El Comercio, Aurelio Arévalo Miró Quesada, fue el moderador de esta charla donde los adolescentes compartieron sus ideas sobre cómo ha afectado la pandemia a su educación.

“El mayor desafío en estos casi 20 meses de pandemia han sido las clases virtuales”, comentó Arévalo al iniciar con esta mesa redonda. Irene Huamán, corresponsal escolar de Cusco, resaltó que este ha sido un cambio muy grande que nadie esperaba. “Nosotros los estudiantes estábamos con las ganas de volver a clases, hablar con nuestros compañeros y maestros. En las zonas rurales, a las justas teníamos radio para saber lo que pasaba. Estábamos desinformados”.

Por su parte Edu Huamán, corresponsal escolar de Lima, resaltó la dificultad que implica recibir las clases en casa. “Hay distracciones como el internet. También está la falta de ayuda por parte de nuestros padres porque trabajan”.

Jackson Pereyra, de Ucayali, concuerda con sus compañeros, pero también reconoce que han sabido adaptarse a la tecnología para enfrentar la situación y encontraron nuevas oportunidades para expresarse. “El año pasado muchos adolescentes tuvieron la oportunidad de empezar a liderar y hablar con autoridades”.

Regreso a las aulas

Los tres corresponsales escolares de El Comercio concuerdan en que las autoridades deben poner todos sus esfuerzos para que los estudiantes regresen al colegio. “La educación se está yendo para abajo, no estamos aprendiendo casi nada, solo los que ponen de su parte pueden avanzar. La falta de tecnología también afecta”, resaltó Irene.

Mientras que, Edu hizo énfasis en que es acceso a la educación es un derecho constitucional. “En casa todos compartimos el mismo espacio, y puede haber distracciones. Se puede estudiar, pero hay problemas, por eso la educación presencial es importante”.

Gracias a la investigación realizada por Jackson Pereyra en su ciudad natal, identificó que muchos padres prefieren llevar a sus hijos a trabajar a sus terrenos porque sienten que las clases virtuales no aportan nada al aprendizaje. “Es necesario una educación presencial y semipresencial para las personas que no cuentan con los recursos necesarios para la virtualidad. La educación es la única herramienta para desarrollarnos como sociedad”.

Labor de corresponsales

Irene, residente de la ciudad de Paucartambo (Cusco), reconoce que si no fuese por la pandemia y nuestra adaptación -casi obligatoria- a la tecnología, no hubiera participado en los Corresponsales Escolares de El Comercio. “En las zonas rurales no sabemos usar la tecnología, fue super difícil acostumbrarse”.

Desde el distrito de Comas (Lima), Edu recalca que, gracias a este proyecto del Diario, ha podido identificar las problemáticas que afectan a su localidad, especialmente lo referido al acceso a la educación. “El ´Aprendo en Casa´ era una educación remota que se daba a todos por igual. Sin embargo, esto dio paso a la educación virtual improvisada”, puntualizó.

Asimismo, el joven de 17 años logró identificar los factores que vulneran la virtualidad. La falta de tecnología, el estrés y tristeza que puede ocasionar la muerte de un familiar a causa del COVID-19 y el desinterés por aprender son algunos de ellos.

Cercanía con el periodismo

El proyecto liderado por El Comercio ha reunido a más de mil estudiantes de distintas regiones del país. Aurelio Arévalo Miró Quesada ha reconocido que el aporte de cada uno es valioso y el periodismo gana mucho con su labor.

“Con los Corresponsales Escolares, nosotros hemos aprendido de ustedes, con todo lo que han compartido, sus vivencias. Algo que me gusta mucho es que ustedes han interiorizado algo importante, es que no se puede ejercer sin interiorizar el mensaje de cambiar algo en sus comunidades”, recalcó.

Finalmente, Irene, Edu y Jackson señalaron la importancia de informar siempre con la verdad y de manera responsable. “El periodismo es información y desarrollo. Estar enterados nos ayuda a crecer. Es una bonita manera de informar con la verdad”.

